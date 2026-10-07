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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकहीं नकली DAP तो नहीं ले आए, इन तरीकों से करें पहचान

कहीं नकली DAP तो नहीं ले आए, इन तरीकों से करें पहचान

डीएपी खरीदते समय किसान सावधानी बरतें, क्योंकि सिर्फ घरेलू तरीकों से खाद के असली या नकली होने की पक्की पहचान नहीं हो सकती. मान्यता प्राप्त विक्रेता से खाद खरीदें, पैकेट की जानकारी और बिल जरूर जांचें.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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Fake DAP Fertilizer: रबी सीजन की बुवाई के साथ खेतों में खाद की जरूरत बढ़ जाती है. खासकर डीएपी की मांग इस समय काफी बढ़ जाती है. ऐसे में किसानों को खाद खरीदते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि गलत या घटिया खाद का इस्तेमाल फसल की बढ़वार और उत्पादन पर असर डाल सकता है. सिर्फ खाद के दाने देखकर उसके असली होने का फैसला करना भी आसान नहीं होता. इसलिए खरीदारी से लेकर इस्तेमाल तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

कई जगह किसानों को बताया जाता है कि, डीएपी के दानों को हथेली में लेकर फूंक मारने पर नमी महसूस हो तो खाद असली है. लेकिन यह तरीका पक्की पहचान नहीं है. कुछ दूसरे उर्वरकों में भी ऐसा हो सकता है. इसलिए केवल इस घरेलू जांच के आधार पर खाद को असली या नकली मान लेना सही नहीं होगा.

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चूना मिलाने पर तेज गंध आना एक संकेत

थोड़ी डीएपी में चूना मिलाकर हथेली पर रगड़ने से नाइट्रोजन के रिएक्शन के कारण अमोनिया जैसी तेज गंध महसूस हो सकती है. इसे डीएपी की मौजूदगी का एक संकेत माना जा सकता है. हालांकि, केवल गंध के आधार पर खाद की क्वालिटी की पुष्टि नहीं की जा सकती. शक होने पर खाद की जांच कराना ज्यादा सुरक्षित है.

गर्म तवे वाला तरीका भी सिर्फ शुरुआती जांच

एक और घरेलू तरीके में डीएपी के कुछ दानों को गर्म तवे पर डालकर देखा जाता है. कहा जाता है कि, असली डीएपी को गर्म करने पर अमोनिया जैसी तेज गंध आ सकती है. लेकिन सिर्फ इस तरीके से खाद के असली होने या उसमें पोषक तत्वों की सही मात्रा का पता नहीं चलता. इसलिए अगर जांच के बाद भी खाद को लेकर शक है, तो उसे खेत में डालने से पहले किसी कृषि एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है.
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पैकेट देखकर खरीदें खाद

किसान डीएपी हमेशा भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें. पैकेट पर कंपनी का नाम, खाद का नाम, वजन, बैच नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी जरूर देखें. पैकेट फटा हुआ हो या उसकी सील और छपाई संदिग्ध लगे तो खरीदारी से बचें. खाद खरीदने के बाद बिल या बिक्री रसीद भी जरूर लें.

PoS से खरीदने पर दर्ज होती है बिक्री

केंद्र सरकार की उर्वरक व्यवस्था में किसानों को खाद की बिक्री PoS मशीन के जरिए दर्ज की जाती है. सफल बिक्री के बाद किसान को बिक्री की रसीद मिलती है. इसलिए बिना रसीद के खाद खरीदने से बचना बेहतर है. सरकार के अनुसार उर्वरक बिक्री और लेनदेन को सिस्टम में दर्ज किया जाता है. हर फसल में एक ही उर्वरक की जरूरत नहीं होती. मिट्टी और फसल की जरूरत के अनुसार किसान NPK, सिंगल सुपर फॉस्फेट या दूसरे उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. PM किसान समृद्धि केंद्रों पर उर्वरक के साथ मिट्टी और दूसरी कृषि सुविधाओं से जुड़ी मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Fertilizers Agriculture News
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