सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती

Tennis Ball Marigold Farming: फूलों की खेती किसानों के लिए कम समय में आमदनी का अच्छा जरिया बन सकती है. खासकर गेंदा फूल की मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है. शादी-ब्याह, पूजा-पाठ, त्योहार और सजावट जैसे कामों में इसका इस्तेमाल होने की वजह से किसान इसे अलग-अलग मौसम में उगाकर कमाई कर सकते हैं. इसके लिए सही वैरायटी का चुनाव सबसे जरूरी है. गेंदा की टेनिस बॉल वैरायटी ऐसी ही एक किस्म है, जिसे किसान साल के अलग-अलग मौसम में लगा सकते हैं. इस किस्म में फूलों की संख्या अच्छी आती है और फूल देखने में भी आकर्षक होते हैं.

टेनिस बॉल गेंदा की खास बात यह बताई जाती है कि इसे साल के अलग-अलग समय में लगाया जा सकता है. किसान इसे गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम में भी लगा सकते हैं. हालांकि, बारिश के मौसम में इसकी नर्सरी तैयार करने में परेशानी होती है, इसलिए इस दौरान नर्सरी को लेकर खास सावधानी रखनी पड़ती है. सालभर खेती करने का फायदा यह है कि किसान किसी एक सीजन पर निर्भर नहीं रहते. बाजार में मांग बनी रहने पर अलग-अलग समय पर फूल बेचकर कमाई का मौका मिलता रहता है.

एक महीने में तैयार हो जाती है नर्सरी

इस किस्म की खेती में पहले नर्सरी तैयार की जाती है. सामान्य तौर पर करीब एक महीने में पौधे खेत में लगाने लायक हो जाते हैं. इसके बाद इन्हें खेत में लगाया जा सकता है. नर्सरी लगाने के लगभग 100 दिन के बाद पौधों में फूल आना शुरू हो जाता है. फूल आने के बाद करीब तीन महीने तक लगातार तुड़ाई की जा सकती है. इस दौरान एक दिन में करीब 50 से 60 किलो तक फूल तोड़ने का उत्पादन मिल सकता है.

टेनिस बॉल गेंदा की क्या है खासियत?

टेनिस बॉल नाम की इस किस्म में फूल गेंद जैसे गोल और कसे हुए दिखाई देते हैं. इनका आकार न बहुत छोटा होता है और न बहुत बड़ा. फूल देखने में काफी अच्छे और खूबसूरत लगते हैं और इनका वजन भी ज्यादा नहीं होता. इसका एक फायदा बाजार में भी देखने को मिलता है. मध्यम आकार और कम वजन की वजह से दुकानदारों को एक साथ ज्यादा मात्रा में फूल मिल जाते हैं. यही वजह है कि इस किस्म की मांग थोक बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है.

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1 बीघा में करीब 10 हजार रुपये लागत

गेंदा की खेती में बहुत ज्यादा शुरुआती खर्च नहीं बताया जाता है. एक बीघा में करीब 10 हजार रुपये तक लागत आ सकती है. इसमें सबसे बड़ा खर्च बीज का होता है. एक बीघा में करीब पांच पैकेट बीज की जरूरत पड़ती है. 1,000 बीज वाले एक पैकेट की कीमत लगभग 2,000 रुपये बताई जाती है. इसके अलावा खेत तैयार करने, पौध लगाने और दूसरी देखभाल पर भी खर्च होता है.

थोक में 80 रुपये किलो तक भाव

गेंदा की कमाई बाजार भाव पर काफी निर्भर करती है. टेनिस बॉल गेंदा थोक बाजार में करीब 80 रुपये किलो तक बिक रहा है. वहीं खुदरा बाजार में इसका भाव करीब 120 रुपये किलो तक पहुंच जाता है. हालांकि, हर समय एक जैसा भाव नहीं मिलता. कम मांग वाले समय में गेंदा का भाव 30 से 40 रुपये किलो तक भी आ सकता है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले किसान को अपने आसपास की मंडी, फूल कारोबारियों और स्थानीय मांग की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

बाजार की मांग देखकर करें खेती

टेनिस बॉल गेंदा की किस्म किसानों के लिए सालभर उत्पादन लेने का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. कम लागत में खेती शुरू करने के करीब 100 दिन बाद फूल आने और लंबे समय तक तुड़ाई होने से इसमें कमाई के मौके बनते हैं. हालांकि, असली कमाई उत्पादन, मौसम, फूल की क्वालिटी और उस समय मिलने वाले बाजार भाव पर निर्भर करेगी. इसलिए किसान वैरायटी चुनने के साथ-साथ अपने इलाके की मिट्टी, मौसम और बाजार को ध्यान में रखकर ही बड़े स्तर पर गेंदा की खेती करें.

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