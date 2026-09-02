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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस राज्य के डेयरी किसानों की हुई चांदी, सरकार ने बढ़ाया खरीदी रेट

इस राज्य के डेयरी किसानों की हुई चांदी, सरकार ने बढ़ाया खरीदी रेट

डेयरी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी सरकार ने बढ़ाए दूध के दाम अब इन पशुपालकों की होगी मौज. कितने बढ़ाए गए है दाम और अब क्या हैं नए रेट? जानें इससे कितना फायदा मिलेगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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तमिलनाडु के लाखों पशुपालकों और डेयरी कारोबार से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने दूध खरीद की कीमतों में सीधा इजाफा करते हुए किसानों की जेब को भारी सहारा देने का फैसला किया है. विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से नियम 110 के तहत सदन में यह अहम घोषणा की गई. इस नए फैसले के तहत अब प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों में दूध डालने वाले किसानों को प्रति लीटर 3 रुपये की एक्सट्रा बढ़ोतरी मिलेगी. 

यानी जो भाव पहले 41 रुपये प्रति लीटर था वह सीधे बढ़कर अब 44 रुपये प्रति लीटर हो गया है. सरकार के इस कदम से राज्यभर की सहकारी समितियों से जुड़े करीब चार लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर हमेशा से रीढ़ की हड्डी माना जाता रहा है और खरीद मूल्य में आई यह तेजी छोटे किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा.

दूध का नये रेट से किसानों को कितना फायदा?

सरकारी आदेश के मुताबिक अब राज्य की सहकारी समितियों पर गाय का दूध बेचने वाले किसानों को सीधे 44 रुपये प्रति लीटर का भाव मिलेगा. आपको बता दें कि बीते कुछ ही समय के भीतर खरीद मूल्य में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है. पहले कीमतें 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये की गई थीं और अब 3 रुपये और जोड़कर इसे 44 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा दिया गया है. 

यानी कुल मिलाकर देखें तो किसानों को 6 रुपये प्रति लीटर का बड़ा उछाल मिला है. इसका सीधा असर यह होगा कि जो किसान रोजाना 40 से 50 लीटर दूध अपनी लोकल समिति को सप्लाई करता है उसकी महीने की कमाई में करीब 3500 से 4500 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह एक्सट्रा मार्जिन ज्यादा फायदा पहुंचाएगा. 

इस राज्य के डेयरी किसानों की हुई चांदी, सरकार ने बढ़ाया खरीदी रेट

क्यों बढ़ाए गए दाम?

सरकार ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया बल्कि इसके पीछे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. पिछले कुछ महीनों में सूखे चारे, हरे चारे, खली और चोकर की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था. इसके साथ ही दुधारू पशुओं के इलाज, दवाइयों और ढुलाई की लागत भी काफी बढ़ चुकी थी. कई किसान संगठनों का कहना था कि पुराना रेट उनकी लागत तक नहीं निकाल पा रहा है. जिससे वे घाटे में डेयरी चलाने को मजबूर थे. 

कई छोटे किसान अपने पूरे घर का बजट और रोजमर्रा की जरूरतें दूध के रेगुलर पेमेंट से ही पूरा करते हैं. जब चारा और दाना महंगा हुआ तो डेयरी चलाना किसानों के लिए घाटे वाला बिजनेस बनने लगा था. किसानों की इन्हीं परेशानियों और मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीद दरों को बढ़ाते हुए उन्हें तुरंत राहत दी है. 


इस राज्य के डेयरी किसानों की हुई चांदी, सरकार ने बढ़ाया खरीदी रेट

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इससे बढ़ेगा राज्य में दूध का उत्पादन

इस फैसले का असर सिर्फ किसानों को ही नहीं होगा. बल्कि इसका सीधा फायदा राज्य के पूरे दुग्ध सहकारी ढांचे को मिलेगा. जब समितियों पर निजी खरीदारों और बिचौलियों के मुकाबले बेहतर और समय पर सरकारी भाव मिलेगा, तो किसान अपना पूरा दूध सीधे सरकारी नेटवर्क को ही देंगे. इससे राज्य के आविन जैसे सरकारी ब्रांड की सप्लाई चैन मजबूत होगी और शहरों में दूध की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी. इतना ही नहीं सही मुनाफा मिलने पर किसान अपनी डेयरी का दायरा बढ़ाएंगे और अधिक दुधारू पशु रखने के लिए मोटिवेट होंगे. 

इससे ग्रामीण इलाकों में युवाओं के लिए डेयरी फार्मिंग एक फायदे का सेल्फ इंप्लाॅयमेंट बनकर उभरेगी. नई नस्ल की गायें खरीदने के लिए भी किसान आगे आएंगे जिससे कुल उत्पादन बढ़ेगा. तमिलनाडु सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी है बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बढ़ा इजाफा किया है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Milk Price Dairy Business TamilNadu
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