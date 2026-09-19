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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं शकरकंद? जान लें मुनाफे का सौदा

फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं शकरकंद? जान लें मुनाफे का सौदा

अगर आप फार्म हाउस पर खेती करने का सही विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो शकरकंद की खेती आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. जानें शकरकंद की खेती के लिए कुछ आसान टिप्स और मुनाफे के बारे में.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Sep 2026 09:53 AM (IST)
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अगर आप फार्म हाउस में खेती करने की सोच रहे हैं और ऐसी फसल तलाश रहे हैं जिसे कम जगह में शुरू किया जा सके, तो शकरकंद आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. शकरकंद जमीन के अंदर तैयार होने वाली फसल है और इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा कठिन व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि अच्छी पैदावार के लिए आपको खेत की तैयारी, किस्म का चुनाव और सिंचाई पर खास ध्यान देना होता है. ऐसे में आइए जानते हैं शकरकंद की खेती करने के आसान तरीकों के बारे में.

मिट्टी की जांच करें

शकरकंद को आमतौर पर गर्म मौसम पसंद होता है. इसकी खेती के लिए ऐसी जगह चुनना बेहतर होता है, जहां पर्याप्त धूप आती हो और पानी की निकासी अच्छी हो. खेत या फार्म हाउस की जमीन में पानी जमा रहने पर कंद के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. शकरकंद की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें जैविक खाद मिलाना फायदेमंद होता है.

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बीज की जगह लगाई जाती हैं बेलें

शकरकंद की खेती में आमतौर पर कंद के बजाय उसकी बेल की कटिंग यानी स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है. स्वस्थ और रोगमुक्त पौधों से तैयार स्लिप लगाने से फसल की शुरुआत अच्छी होती है. इन्हें खेत में उचित दूरी पर लगाना बेहतर होता है ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. रोपाई के बाद शुरुआती समय में खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी होता है. शकरकंद की फसल को खरपतवार पौधों प्रभावित करते हैं. इसलिए समय-समय पर इन्हें हटाते रहें. वहीं पत्तियों और बेलों पर किसी तरह के कीट या बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उनकी पहचान करें.

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कितने समय में तैयार होती है फसल?

शकरकंद की अलग-अलग किस्मों में फसल तैयार होने का समय अलग होता है. सामान्य तौर पर कई किस्मों में कंद कुछ महीनों में खुदाई के लिए तैयार होने लगते हैं. जब बेलों और पत्तियों में बदलाव दिखाई देने लगे और कंद पर्याप्त आकार के हो जाएं, तब फसल की खुदाई की जा सकती है. खुदाई करते समय कंदों को नुकसान से बचाना जरूरी है. खुदाई के बाद कंदों को साफ करके छायादार और हवादार स्थान पर रखाना बेहतर होता है.

मुनाफा बाजार और लागत पर निर्भर

बाजार में आमतौर पर शकरकंद का भाव 30 से 50 रुपये प्रति किलो तक मिल जाता है. ऐसे में आप फार्महाउस पर उगाए गए शकरकंद से भी आप बेहतर आय कमा सकते हैं. आप स्थानीय बाजार और खरीदार से बात करें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. वहीं ऑनलाइन शकरकंद बेचना भी फायदेमंद होता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:53 AM (IST)
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Sweet Potato Farming
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