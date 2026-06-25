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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 70-80 दिनों में तैयार होगी स्वीट कॉर्न की ये फसल, हर सीजन होगी लाखों की कमाई

सिर्फ 70-80 दिनों में तैयार होगी स्वीट कॉर्न की ये फसल, हर सीजन होगी लाखों की कमाई

Sweet Corn Farming Tips: स्वीट कॉर्न की खेती आज के समय में किसानों के लिए एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरी है. साल के हर सीजन में आसानी से तैयार होने वाली यह फसल आज किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रही है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 05:17 PM (IST)
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Sweet Corn Farming Tips: जैसे-जैसे अब दुनिया की सभी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है वैसे ही अब खेती में भी यह बदलाव नजर आ रहा है. खेती अब सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने का काम नहीं रही है. अब देश के तमाम किसान ऐसी फसलों की तलाश में हैं जो कम समय में तैयार हों और बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाएं. इसी वजह से स्वीट कॉर्न की खेती में तेजी देखने को मिल रहे है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फसल लगभग 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं. जिससे किसान एक साल में कई बार खेती कर सकते हैं. होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और सुपरमार्केट में इनकी लगातार मांग बनी रहती है. जिस वजह से सामान्य मक्के की तुलना में इनकी खेती किसानों को बेहतर मुनाफा देने वाली मानी जाती है. किसान भाई जान लें कैसे इससे हर सीजन कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा.

बाजार में हमेशा रहती है मांग

स्वीट कॉर्न ऐसी फसलें हैं जिनकी मांग शहरों से लेकर बड़े फूड चेन तक लगातार बनी रहती है. स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल स्नैक्स, सूप, सलाद और प्रोसेस्ड फूड में बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसकी कटाई सामान्य मक्के से पहले कर ली जाती है. 

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इसलिए खेत जल्दी खाली हो जाता है और अगली फसल लगाने का मौका मिल जाता है. यही वजह है कि कई किसान इन्हें एक्सट्रा इनकम के ऑप्शन के तौर पर अपना रहे हैं. फसल में समय कम होने से खराब मौसम का जोखिम भी दूसरी फसलों के बनिस्बत कम रहता है. 

एक ही खेत से कई बार कमाई का मौका

करीब ढाई महीने में तैयार होने वाली इस फसल की ताकत इसका कम वक्त ही है. इस वजह से किसान साल में दो से तीन बार उत्पादन ले सकते हैं. अगर सिंचाई और बाकी चीजों का हिसाब सही रखा जाए तो प्रति एकड़ अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है.  

आगे चलकर बढ़ेगी और डिमांड

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती शहरी मांग और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर के बढ़ने के चलते आने वाले सालों में स्वीट कॉर्न की खेती और ज्यादा फायदा देगी. ऐसे में जो आने वाले वक्त में और भी किसान इस खेती में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Sweet Corn Maize Farming Farming News
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