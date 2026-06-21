अब घर की छत पर उगेगा सुपरफूड, गमले में आसानी से उगाएं मोरिंगा, सेहत को मिलेंगे बेमिसाल फायदे

Moringa Farming Tips: सेहतमंद रहने के लिए आज के समय में लोग तरह-तरह के सप्लीमेंट्स और सुपरफूड्स पर हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर सुपरफूड यानी मोरिंगा आप बिना एक भी पैसा खर्च किए सीधे अपने घर की छत पर उगा सकते हैं. न्यूट्रिशन से भरपूर इस पौधे को लगाने के लिए आपको किसी बड़ी नर्सरी में जाने या बहुत बड़े बगीचे की भी कोई जरूरत नहीं है.

आप अपनी बालकनी या छत पर रखे एक साधारण से गमले में भी इसे बेहद आसानी से उगा सकते हैं. यह पौधा बहुत ही कम केयर में फटाफट बड़ा हो जाता है और आपको घर बैठे एकदम फ्रेश और केमिकल-फ्री सेहत का खजाना देता है. अगर आप भी मार्केट की मिलावट से बचकर एकदम प्योर मोरिंगा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आज ही इसे अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं.

गमले में मोरिंगा उगाने का सबसे आसान तरीका

घर पर मोरिंगा का पौधा लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक सही साइज के गमले का चुनाव करना होगा क्योंकि इसकी जड़ें तेजी से फैलती हैं. इसके लिए कम से कम 12 से 16 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग सबसे बेस्ट रहता. गमले की मिट्टी तैयार करते समय उसमें सामान्य मिट्टी के साथ थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या केंचुआ खाद जरूर मिलाएं.

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जिससे पौधे को पूरा पोषण मिल सके. अब आप बाजार से या ऑनलाइन मोरिंगा के अच्छे किस्म के बीज खरीद लें. इन बीजों को मिट्टी में करीब एक इंच गहरा दबा दें और हल्का सा पानी छिड़क दें. मोरिंगा के पौधे को सूरज की रोशनी बहुत पसंद होती है. इसलिए गमले को घर की छत या ऐसी बालकनी में रखें जहां रोज 5-6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. कुछ ही दिनों में बीज से छोटे-छोटे पौधे बाहर आने लगेंगे.

सेहत के लिए वरदान है मोरिंगा

एक बार जब आपके घर में मोरिंगा का पौधा बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्तियां, फूल और फलियां आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. मोरिंगा की पत्तियों में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, संतरे से ज्यादा विटामिन सी और केले से कहीं अधिक पोटैशियम पाया जाता है. रोजाना इसकी पत्तियों का पाउडर या काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से मजबूत होती है.

मिलेंगे यह बेमिसाल फायदे

यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, डायबिटीज के मरीजों में शुगर लेवल को मेंटेन रखने और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में बेहद मददगार साबित होता है. इसके अलावा, मोरिंगा का भी आपके पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है और स्किन पर ग्लो लाने में मदद करता है. घर का उगाया हुआ यह सुपरफूड आपको बिना किसी मिलावट के लंबी उम्र तक एकदम फिट और एनर्जेटिक बनाए रखेगा.

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