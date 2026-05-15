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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमिट्टी कितनी उपजाऊ है तो किस चीज की है कमी? सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम से मुफ्त में लगेगा पता

मिट्टी कितनी उपजाऊ है तो किस चीज की है कमी? सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम से मुफ्त में लगेगा पता

Soil Health Card: सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के जरिए किसान अब अपनी मिट्टी की ताकत और उसमें मौजूद कमियों का मुफ्त में पता लगा सकते हैं. यह कार्ड वैज्ञानिकों की सटीक सलाह से खाद के फिजूल खर्च को रोकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 May 2026 06:50 AM (IST)
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Soil Health Card: खेती में अक्सर किसान भाई कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन मिट्टी की असली ताकत को समझे बिना खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल लागत को बढ़ा देता है. कई बार खेत में जिस पोषक तत्व की जरूरत नहीं होती हम वही डालते रहते हैं जिससे न केवल पैसा बर्बाद होता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी खत्म होने लगती है.

सॉयल हेल्थ कार्ड एक ऐसा जादुई टूल है जो आपकी मिट्टी की पूरी कुंडली खोलकर आपके सामने रख देता है. सरकार की इस फ्री सुविधा के जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपकी जमीन में किस चीज की कमी है और उसे कैसे ठीक किया जाए, ताकि आप कम खर्चे में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हासिल कर सकें.

मिट्टी की जांच क्यों जरूरी?

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मिट्टी की सेहत की सटीक रिपोर्ट देता है. लैब में जांच के बाद आपको पता चलता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की मात्रा कितनी है. अक्सर किसान भाई दूसरों की देखा-देखी खाद डालते हैं.

लेकिन मिट्टी की जांच के बाद आप केवल वही खाद डालेंगे जिसकी खेत को वास्तव में जरूरत है. इससे न केवल आपकी फसल लहलहाएगी बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी सालों-साल बनी रहेगी. यह कार्ड आपको यह भी बताता है कि आपकी जमीन किस तरह की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी.

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खाद के फिजूल खर्च पर लगेगा लगाम 

आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और मुनाफा घट रहा है. ऐसे में सॉयल हेल्थ कार्ड आपके पैसे बचाता है. जब आपको अपनी मिट्टी की पोषण संबंधी कमियों का पता चल जाता है तो आप खाद का संतुलित उपयोग करते हैं जिससे खेती की लागत में 10 से 15 प्रतिशत तक की सीधी कमी आती है. वै

ज्ञानिकों द्वारा कार्ड पर दी गई सलाह को मानकर आप मिट्टी को ओवरडोज देने से बच जाते हैं. सही पोषण मिलने से फसल की क्वालिटी बेहतर होती है और बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं जिससे किसानों की शुद्ध कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है.

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कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

सबसे अच्छी बात यह है कि सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने की प्रोसेस बेहद आसान और पूरी तरह मुफ्त है. किसान भाई अपनी नजदीकी कृषि लैब या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर अपनी मिट्टी का सैंपल जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने आधार कार्ड और जमीन के कागजात की जरूरत होती है.

सैंपल लेने का सही तरीका यह है कि खेत के अलग-अलग हिस्सों से मिट्टी लें जिससे रिपोर्ट बिल्कुल सटीक आए. एक बार कार्ड बन जाने के बाद यह अगले 3 सालों तक वैलिड रहता है जिससे आपको बार-बार जांच की टेंशन नहीं रहती. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Soil Health Card Farming News
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