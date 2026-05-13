एक बार बोएं और 10 साल भूल जाएं! करोड़ों की एफडी है इस पेड़ की खेती, कीमत केवल 300 रुपये

Sandalwood Farming Tips : भारत में खेती करने वाले किसान अक्सर अपनी खेती से पूरा फायदा नहीं कमा पाते हैं. कई बार लागत भी पूरी नहीं निकलती और कुछ किसान कर्ज के दबाव में बेहद मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती से हटकर नई और फायदेमंद फसलें अपनाते हैं और लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं, ऐसी ही एक फसल चंदन की खेती है. चंदन का पेड़ महंगा बिकता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है. अगर सही तरीके से खेती की जाए तो यह किसान के लिए करोड़ों रुपये का निवेश और मुनाफा दोनों दे सकता है.

चंदन की मांग

चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसका तेल और खुशबूदार भाग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा बिकता है. इसका यूज इत्र, आयुर्वेदिक दवाओं और लकड़ी के शिल्प में होता है. दुनिया भर में चंदन की मांग इतनी ज्यादा है कि मौजूदा उत्पादन इसे पूरा नहीं कर पाता, इसलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है. इसलिए, जो किसान चंदन की खेती करते हैं, उन्हें लंबे समय में बहुत अच्छा मुनाफा होता है.

चंदन की खेती कैसे करें

चंदन के पेड़ दो तरह से उगाए जा सकते हैं. जिसमें पहली जैविक खेती है. इसमें पेड़ 10 से 15 साल में परिपक्व हो जाता है. वहीं दूसरा तरफ पारंपरिक खेती है. इसमें पेड़ को 20 से 25 साल तक परिपक्व होने का समय लगता है. शुरुआती 8 साल में पेड़ को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पेड़ खुशबू देना शुरू करता है, उसे चोरी और जानवरों से बचाना जरूरी हो जाता है. चंदन रेतीली और बर्फीली जमीन के अलावा हर तरह की मिट्टी में उग सकता है.

चंदन की खेती में फायदे

चंदन की खेती का मुनाफा बेहद अच्छा होता है. एक चंदन का पेड़ सालाना 3 से 5 लाख रुपये तक कमा सकता है. 5 से 10 पेड़ों पर सालाना आय 30 लाख रुपये तक हो सकती है. 100 से ज्यादा परिपक्व पेड़ों के साथ, सालाना मुनाफा 5 करोड़ रुपये तक जा सकता है.

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करोड़ों की एफडी है इस पेड़ की खेती

चंदन की खेती में शुरुआती निवेश बहुत कम है, क्योंकि एक पौधे की कीमत लगभग 300 रुपये है. एकड़ जमीन में 400 से 600 पौधे लगाए जा सकते हैं, और पेड़ को पूरी तरह परिपक्व होकर कटाई के लिए तैयार होने में 12 से 15 साल लगते हैं. परिपक्व होने के बाद हर पेड़ से लगभग 5 से 8 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. अगर एक एकड़ में अधिकतम पौधे लगाए जाएं, तो 12-15 साल में कुल मुनाफा करीब 30 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इसलिए, यह खेती लंबे समय का निवेश है, जिसमें एक बार मेहनत और निवेश करने के बाद सालों बाद भारी फायदा मिलता है.



चंदन के पेड़ के लिए मिट्टी और जलवायु



चंदन के पेड़ के लिए मिट्टी और जलवायु का सही चयन बहुत जरूरी है. यह पेड़ 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में सबसे अच्छे से उगता है, जो इसे पोषण और मजबूती देता है. यह पेड़ 12°C से 35°C के बीच आसानी से बढ़ सकता है. हालांकि चंदन बंजर, रेतीली या पत्थरीली जमीन में भी उग सकता है, लेकिन जलभराव वाली जमीन इसके लिए हानिकारक है. इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और मिट्टी को हल्की और पर्याप्त ढलान वाली रखें जिससे पेड़ तेजी से और स्वस्थ तरीके से बढ़ सके.

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