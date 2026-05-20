सास बहू ने घर में उगाई केसर, सालाना 25 लाख का टर्न ओवर- आप भी कर सकते हैं ऐसा?

Growing Saffron At Home: यूपी के मैनपुरी जैसे पारंपरिक इलाके में जहां लोग सिर्फ धान और मूंगफली की खेती के बारे में सोचते हैं. वहां एक सास-बहू की जोड़ी ने अपने घर के भीतर कश्मीर बसाकर सबको हैरान कर दिया है. शुभा और उनकी कंप्यूटर इंजीनियर बहू मंजरी ने घर के एक बंद हॉल में आधुनिक तकनीक से केसर की खेती शुरू की.

आज इस अनोखे और साहसी स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है. नीति आयोग से सम्मानित हो चुकी इस जोड़ी ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और सही तकनीक का साथ मिले तो घर बैठे भी खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है. जान लें पूरी खबर.

इंटरनेट से मिला आइडिया

इस पूरे सफर की शुरुआत तब हुई जब शुभा भटनागर ने इंटरनेट पर केसर की इनडोर फार्मिंग का एक वीडियो देखा. बहू मंजरी ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और बंगलूरू की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर छह महीने तक केसर की खेती पर रिसर्च की. उन्होंने बिना मिट्टी के हवा में पौधे उगाने वाली आधुनिक एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया.

एक 1200 वर्ग फीट के वातानुकूलित हाल में लकड़ी की ट्रें में कस्टमाइज्ड खाद के साथ अगस्त में बीज बोए गए. इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं होती और स्प्रे के जरिए बहुत ही हल्की सिंचाई यानी ड्रॉप सिंचाई की जाती है. मात्र 90 से 110 दिनों में केसर की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है.

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25 लाख का टर्नओवर

शुरुआत में इस पूरे इनडोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसी हॉल और सेटअप को तैयार करने में करीब 25 लाख रुपये की वन-टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लागत आई थी. पहले दो सालों में ही यह पूरी लागत वापस निकल आई और अब इस बिजनेस से सालाना शुद्ध मुनाफा 15 लाख रुपये से ज्यादा का हो रहा है. आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में जहां सिर्फ 2.2 किलो केसर का उत्पादन हुआ था.

वहीं साल 2026 में यह बढ़कर 6 किलो से ज्यादा होने की उम्मीद है. मार्केट में इस शुद्ध केसर की कीमत करीब 800 रुपये प्रति ग्राम तक मिलती है. इस कामयाबी को देखकर अब परिवार के बाकी सदस्य यानी पति और बेटा भी इस बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

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ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर बैठे बिक्री

इस मॉडर्न स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्मार्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन सेलिंग है. मंजरी भटनागर बताती हैं कि उनके केसर की 90 प्रतिशत से ज्यादा बिक्री पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होती है. वे इसे एमेजन के साथ-साथ खुद की बनाई वेबसाइट शुभावनी डॉट कॉम पर बेचती हैं.

शुरुआत में दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों के ट्रेड फेयर में हिस्सा लेकर उन्होंने कस्टमर्स का भरोसा जीता जिसके बाद ग्राहकों की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई. अब वे मार्केट में 50 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक की प्रीमियम पैकेजिंग में शुद्ध केसर सप्लाई कर रही हैं. आप भी इस तरीके को अपनाकर घर में उगा सकते हैं केसर.

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