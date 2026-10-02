Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई

मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई

कम जगह और सीमित संसाधनों में बटेर पालन शुरू किया जा सकता है, इसलिए युवाओं में इसका चलन बढ़ रहा है. 5 से 6 हफ्ते में बटेर बाजार के लिए तैयार हो सकते हैं. इससे मांस और अंडे, दोनों से कमाई होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 02 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

Quail Farming Business: अगर आप कम जगह और कम बजट में पशु-पक्षी पालन का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बटेर पालन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इन दिनों कई युवा भी बटेर पालन की तरफ रुख कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि इसके लिए बड़े फार्म या बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. सही जानकारी, साफ-सफाई और बाजार की समझ के साथ छोटे स्तर से इसकी शुरुआत की जा सकती है.

बटेर को अंग्रेजी में क्वेल कहा जाता है. यह आकार में मुर्गी से छोटा पक्षी होता है, इसलिए इसके पालन के लिए बहुत बड़े शेड या जमीन की जरूरत नहीं पड़ती. छोटे स्तर पर पिंजरे या शेड तैयार करके भी इसका पालन शुरू किया जा सकता है. पक्षियों की संख्या के हिसाब से जगह, हवा और साफ-सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी जगह में करीब 500 बटेर पाले जा सकते हैं. हालांकि यह संख्या पिंजरे की बनावट, बटेर की उम्र, हवा की व्यवस्था और पालन के तरीके के हिसाब से बदल सकती है. इसलिए शुरुआत से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
एग्रीकल्चर
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
एग्रीकल्चर
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
एग्रीकल्चर
पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा! सरकार दे रही 85 फीसदी तक बीमा सब्सिडी
पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा! सरकार दे रही 85 फीसदी तक बीमा सब्सिडी

सिर्फ 5-6 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं बटेर

बटेर पालन की एक खास बात इसका कम समय में तैयार होना है. सामान्य परिस्थितियों में बटेर के बच्चे लगभग 5 से 6 हफ्ते में बाजार के लिए तैयार हो सकते हैं. इसका मतलब है कि, सालभर में कई बैच तैयार किए जा सकते हैं. हालांकि पक्षियों की ग्रोथ सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करती. अच्छी बढ़त के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, सही तापमान और नियमित स्वास्थ्य देखभाल जरूरी है. नस्ल और उम्र के हिसाब से बटेर का वजन भी अलग-अलग हो सकता है. कुछ बटेर करीब 150 ग्राम तक वजन की हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?

मांस और अंडे, दोनों से कमाई का मौका

बटेर पालन में कमाई का जरिया सिर्फ मांस नहीं है. इसके अंडों की भी मांग कई जगहों पर रहती है. ऐसे में किसान या युवा अपनी जरूरत और स्थानीय बाजार के हिसाब से मांस या अंडे के लिए बटेर पाल सकते हैं. हालांकि कारोबार शुरू करने से पहले अपने आसपास के बाजार की जानकारी जुटाना जरूरी है. कहां बटेर के अंडे और मांस बिकते हैं, खरीदार कौन हैं और किस कीमत पर बिक्री हो सकती है, इन बातों का पता पहले लगा लेना चाहिए.
मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई

बटेर जमीन के अंदर बिल बनाकर नहीं रहते

बटेर को लेकर ग्रामीण इलाकों में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. इनमें यह भी कहा जाता है कि बटेर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं. यह सही नहीं है. बटेर को जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले पक्षी के तौर पर नहीं पाला जाता. व्यावसायिक पालन में इन्हें पिंजरों या व्यवस्थित शेड में रखा जाता है, जहां इनके खाने, पानी, हवा और साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है. इसलिए अगर आप बटेर पालन शुरू करना चाहते हैं, तो पहले प्रशिक्षण लें, स्थानीय बाजार को समझें और अपनी उपलब्ध जगह के हिसाब से पालन की योजना बनाएं. 

यह भी पढ़ें: सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Rural Business Ideas Tips For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
एग्रीकल्चर
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
एग्रीकल्चर
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
एग्रीकल्चर
पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा! सरकार दे रही 85 फीसदी तक बीमा सब्सिडी
पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा! सरकार दे रही 85 फीसदी तक बीमा सब्सिडी
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget