मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई

Quail Farming Business: अगर आप कम जगह और कम बजट में पशु-पक्षी पालन का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बटेर पालन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इन दिनों कई युवा भी बटेर पालन की तरफ रुख कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि इसके लिए बड़े फार्म या बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. सही जानकारी, साफ-सफाई और बाजार की समझ के साथ छोटे स्तर से इसकी शुरुआत की जा सकती है.

बटेर को अंग्रेजी में क्वेल कहा जाता है. यह आकार में मुर्गी से छोटा पक्षी होता है, इसलिए इसके पालन के लिए बहुत बड़े शेड या जमीन की जरूरत नहीं पड़ती. छोटे स्तर पर पिंजरे या शेड तैयार करके भी इसका पालन शुरू किया जा सकता है. पक्षियों की संख्या के हिसाब से जगह, हवा और साफ-सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी जगह में करीब 500 बटेर पाले जा सकते हैं. हालांकि यह संख्या पिंजरे की बनावट, बटेर की उम्र, हवा की व्यवस्था और पालन के तरीके के हिसाब से बदल सकती है. इसलिए शुरुआत से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

सिर्फ 5-6 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं बटेर

बटेर पालन की एक खास बात इसका कम समय में तैयार होना है. सामान्य परिस्थितियों में बटेर के बच्चे लगभग 5 से 6 हफ्ते में बाजार के लिए तैयार हो सकते हैं. इसका मतलब है कि, सालभर में कई बैच तैयार किए जा सकते हैं. हालांकि पक्षियों की ग्रोथ सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करती. अच्छी बढ़त के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, सही तापमान और नियमित स्वास्थ्य देखभाल जरूरी है. नस्ल और उम्र के हिसाब से बटेर का वजन भी अलग-अलग हो सकता है. कुछ बटेर करीब 150 ग्राम तक वजन की हो सकती हैं.

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मांस और अंडे, दोनों से कमाई का मौका

बटेर पालन में कमाई का जरिया सिर्फ मांस नहीं है. इसके अंडों की भी मांग कई जगहों पर रहती है. ऐसे में किसान या युवा अपनी जरूरत और स्थानीय बाजार के हिसाब से मांस या अंडे के लिए बटेर पाल सकते हैं. हालांकि कारोबार शुरू करने से पहले अपने आसपास के बाजार की जानकारी जुटाना जरूरी है. कहां बटेर के अंडे और मांस बिकते हैं, खरीदार कौन हैं और किस कीमत पर बिक्री हो सकती है, इन बातों का पता पहले लगा लेना चाहिए.



बटेर जमीन के अंदर बिल बनाकर नहीं रहते

बटेर को लेकर ग्रामीण इलाकों में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. इनमें यह भी कहा जाता है कि बटेर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं. यह सही नहीं है. बटेर को जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले पक्षी के तौर पर नहीं पाला जाता. व्यावसायिक पालन में इन्हें पिंजरों या व्यवस्थित शेड में रखा जाता है, जहां इनके खाने, पानी, हवा और साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है. इसलिए अगर आप बटेर पालन शुरू करना चाहते हैं, तो पहले प्रशिक्षण लें, स्थानीय बाजार को समझें और अपनी उपलब्ध जगह के हिसाब से पालन की योजना बनाएं.

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