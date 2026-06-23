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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरRajasthan Farmer Scheme: मौसम की मार से फसल हो गई खराब? यहां की सरकार देगी ₹22,500 प्रति एकड़ मुआवजा

Rajasthan Farmer Scheme: मौसम की मार से फसल हो गई खराब? यहां की सरकार देगी ₹22,500 प्रति एकड़ मुआवजा

राजस्थान में खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर मानी जाती है. हर साल लाखों किसान खरीफ और रबी सीजन में फसल बोते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jun 2026 06:32 AM (IST)
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Rajasthan Farmer Scheme: कई बार बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है. दरअसल अचानक मौसम बदलने की वजह से किसानों की साल भर की फसल एकदम से खत्म हो जाती है. कई बार ज्यादा बारिश के चलते तो कई बार बारिश बिल्कुल न होने की चलते किसानों की फसल खराब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिससे उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, लेकिन कई राज्य और केंद्र सरकार किसानों को फसल से जुड़ा मुआवजा देती है.  मुआवजे में एक राज्य की सरकार मौसम की मार से फसल खराब होने पर 22,500 तक का मुआवजा देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कहां की सरकार मौसम की मार के चलते फसल खराब होने पर 22,500 तक का मुआवजा देती है और यह पूरी योजना क्या है. 

राजस्थान सरकार देती है किसानों को मुआवजा 

राजस्थान में खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर मानी जाती है. हर साल लाखों किसान खरीफ और रबी सीजन में फसल बोते हैं, लेकिन कई बार सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, पाला, शीत लहर, चक्रवात तेज आंधी या कीड़ों के प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसी परिस्थितियों में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए कृषि आदान अनुदान सहायता योजना चला रही है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वह दोबारा खेती शुरू कर सके. 

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ? 

इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है, जिनकी खड़ी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 33 प्रतिशत या उससे ज्यादा खराब हुई हो. नुकसान का आकलन राजस्व विभाग की ओर से गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है. सर्वे में नुकसान की पुष्टि होने के बाद पात्र किसानों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में नुकसान हुआ है. 

किसानों को नहीं होती है, आवेदन करने की आवश्यकता? 

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती. प्रभावी किसानों की जानकारी संबंधित पटवारी या डीएमआईए पोर्टल पर दर्ज की जाती है. खरीफ फसलों का डेटा 31 मार्च तक और रबी फसलों का डेटा 30 सितंबर तक अपलोड किया जाता है. अगर किसी किसान की फसल खराब हुई है और उसका सर्वे नहीं हुआ तो वह राज गिरदावरी ऐप के जरिए नुकसान की सूचना दे सकता है. इसके अलावा किसान पटवारी, तहसीलदार या जिला कलेक्टर को भी जानकारी देकर सर्वे का अनुरोध कर सकता है. 

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फसल के प्रकार के अनुसार मिलती है सहायता 

राज्य सरकार की ओर से एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार सहायता राशि तय की गई है. फसल की कैटेगरी और सिंचाई व्यवस्था के आधार पर किसानों को अलग-अलग आधारों से अनुदान दिया जाता है. वर्षा आधारित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है. हालांकि योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक की सहायता राशि दी जाती है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Crop Damage Compensation Rajasthan Farmer Scheme Agricultural Input Grant Scheme Natural Disaster Relief
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