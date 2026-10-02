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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगेहूं की इस किस्म से 74 क्विंटल तक पैदावार, रबी में मिलेगा बंपर उत्पादन

गेहूं की इस किस्म से 74 क्विंटल तक पैदावार, रबी में मिलेगा बंपर उत्पादन

रबी सीजन में गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान HD 3471 यानी पूसा व्हीट 3471 किस्म का चुनाव कर सकते हैं. अच्छी देखभाल में इसकी औसत उपज करीब 60.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 02 Oct 2026 09:42 AM (IST)
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HD 3471 Wheat Variety: रबी सीजन में गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए सही किस्म का चुनाव बहुत जरूरी होता है. अगर किसान अपने इलाके और सिंचाई की सुविधा के हिसाब से सही बीज चुनते हैं, तो कम मेहनत में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है. गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की विकसित की गई HD 3471 किस्म इसी वजह से खास मानी जा रही है. इसे ‘पूसा व्हीट 3471’ के नाम से भी जाना जाता है.

HD 3471 को गेहूं की लोकप्रिय किस्म HD 3086 को बेहतर बनाकर तैयार किया गया है. वैज्ञानिकों ने इसे आधुनिक मार्कर-असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग तकनीक की मदद से विकसित किया है. इस किस्म को तैयार करने का मकसद ऐसी फसल विकसित करना था, जो अच्छी पैदावार के साथ बदलते मौसम का भी सामना कर सके. यही वजह है कि इसे जलवायु के हिसाब से बेहतर ढंग से तैयार की गई गेहूं की किस्मों में शामिल किया जाता है. हालांकि, सिर्फ किस्म का चुनाव ही पर्याप्त नहीं है. पैदावार के लिए मिट्टी, सिंचाई, खाद और फसल की सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी है.

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सामान्य देखभाल में 60 क्विंटल से ज्यादा उपज

HD 3471 की सबसे बड़ी खासियत इसकी पैदावार बताई जाती है. सामान्य परिस्थितियों और अच्छी खेती के तरीके अपनाने पर इसकी औसत उपज करीब 60.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है. वहीं अगर मौसम अनुकूल रहे और किसान सिंचाई, खाद, बीज की मात्रा और दूसरी जरूरी चीजों का सही तरीके से प्रबंधन करे, तो इसकी अधिकतम उपज करीब 74.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है. यही कारण है कि ज्यादा उत्पादन की उम्मीद रखने वाले किसानों के बीच इस किस्म को लेकर रुचि बढ़ सकती है.
गेहूं की इस किस्म से 74 क्विंटल तक पैदावार, रबी में मिलेगा बंपर उत्पादन

किन इलाकों के किसानों के लिए उपयुक्त?

HD 3471 को मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए अनुशंसित किया गया है. इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके शामिल हैं. यह किस्म खास तौर पर समय पर गेहूं की बुवाई करने वाले और सिंचाई की अच्छी सुविधा वाले किसानों के लिए उपयुक्त बताई गई है. इसलिए किसान अपने खेत की स्थिति और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही बीज का चुनाव करें.

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बदलते मौसम में भी फसल के लिए उपयोगी

आज खेती में मौसम का बदलता मिजाज किसानों के लिए बड़ी चुनौती है. कभी तापमान बढ़ जाता है तो कभी बारिश और ठंड का समय बदल जाता है. ऐसे में ऐसी किस्मों की जरूरत बढ़ रही है जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें. HD 3471 को इसी जरूरत को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौसम में किसान को एक जैसा उत्पादन मिलेगा. असल पैदावार खेत की मिट्टी, मौसम, सिंचाई, बुवाई के समय और फसल प्रबंधन पर निर्भर करेगी.

इसलिए रबी सीजन में गेहूं की बुवाई से पहले किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रमाणित बीज लें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार बुवाई व खाद-सिंचाई का प्रबंधन करें. सही किस्म और बेहतर देखभाल का तालमेल फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Wheat Farming Tips For Farmers
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