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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअप्रैल की गर्मी में चीना दिलाएगा तगड़ा मुनाफा, गेहूं से तीन गुना ज्यादा कमाई का है मौका

अप्रैल की गर्मी में चीना दिलाएगा तगड़ा मुनाफा, गेहूं से तीन गुना ज्यादा कमाई का है मौका

Proso Millet Farming Tips: चीना की खेती अप्रैल की गर्मी में किसानों के लिए कमाई का पावरफुल जरिया है. मात्र 60-70 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल गेहूं से तीन गुना ज्यादा मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Apr 2026 10:03 AM (IST)
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Proso Millet Farming Tips: आजकल खेती में वही किसान आगे बढ़ रहे हैं. जो लकीर का फकीर बनने के बजाय नई और डिमांडिंग फसलों पर फोकस कर रहे हैं. अप्रैल की इस तपती गर्मी में जहां ज्यादातर फसलें दम तोड़ने लगती हैं. वहीं चीना (Proso Millet) किसानों के लिए मुनाफे की नई उम्मीद बनकर उभरा है. इसे एक सुपरफूड माना जाता है. जो न केवल कम पानी में लहलहाता है.  बल्कि गेहूं के मुकाबले आपको तीन गुना ज्यादा मुनाफा देने की ताकत रखता है.

सबसे खास बात यह है कि चीना की खेती साल के किसी भी सीजन में की जा सकती है, लेकिन अप्रैल का समय इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. हेल्थ को लेकर जागरूक होती दुनिया में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिससे मार्केट में इसके रेट हमेशा हाई रहते हैं. अगर आप कम मेहनत और कम रिस्क में मोटी कमाई की तलाश में हैं. तो चीना आपकी किस्मत बदलने का सबसे सटीक जरिया साबित हो सकता है.

मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं

चीना की बढ़ती डिमांड का सबसे बड़ा कारण इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है. इसे आज के समय का रामबाण अनाज कहा जा रहा है. खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रहे हैं. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है.

जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. हेल्थ-कॉन्शियस लोग अब धीरे-धीरे गेहूं और चावल को छोड़कर चीना जैसे मोटे अनाजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना रहे हैं. मार्केट में इस बढ़ते क्रेज का सीधा फायदा उन किसानों को मिल रहा है जो इसकी एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं.

  • यह ग्लूटेन-फ्री अनाज है. जो इसे ग्लोबल मार्केट में भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है.
  • इसमें प्रोटीन और मिनरल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शरीर की इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट देता है.

इन्हीं खूबियों की वजह से चीना की फसल खेत से कटते ही हाथों-हाथ बिक जाती है.

यह भी पढ़ें: जामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव

मात्र 60 दिनों में बंपर पैदावार

चीना की खेती की सबसे बड़ी यूएसपी इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होना है. जहां गेहूं या अन्य फसलों को पकने में काफी वक्त लगता है, वहीं चीना मात्र 60 से 70 दिनों के भीतर कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है. इसका मतलब है कि आप बहुत कम समय में अपनी जमीन खाली कर सकते हैं और साल में तीन-तीन फसलें लेकर अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं. अप्रैल की गर्मी में जब पानी की किल्लत होती है, तब इसकी कम पानी वाली जरूरत किसानों के लिए बहुत राहत देती है.

  • इसे उगाने के लिए किसी खास मिट्टी की जरूरत नहीं है, यह सामान्य उपजाऊ जमीन पर भी बढ़िया परफॉर्म करता है.
  • कम सिंचाई और नाममात्र की खाद की वजह से इसकी खेती की लागत गेहूं के मुकाबले बेहद कम आती है.

स्मार्ट किसान इस फसल को इंटर-क्रॉपिंग के तौर पर भी देख रहे हैं जिससे कमाई के मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं.

गेहूं से तीन गुना ज्यादा रिटर्न 

अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें. तो चीना की खेती गेहूं के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है. मार्केट में इसकी कीमत गेहूं से काफी ज्यादा होती है और लागत आधी से भी कम. एक औसत अनुमान के मुताबिक, चीना उगाने वाले किसान गेहूं की तुलना में तीन गुना तक ज्यादा शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं.

जैसे-जैसे सरकार और एक्सपर्ट्स मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं. आने वाले समय में इसके भाव और भी बढ़ने की उम्मीद है. यह न केवल आज के मुनाफे की गारंटी है. बल्कि भविष्य की सुरक्षित खेती का एक सॉलिड मॉडल भी है.

  • इसकी फसल को स्टोर करना आसान है और यह लंबे समय तक खराब नहीं होती, जिससे आप सही भाव का इंतजार कर सकते हैं.
  • कम रिस्क और हाई रिटर्न की वजह से युवा किसान भी अब पारंपरिक खेती छोड़ चीना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

अगर आप भी अप्रैल के खाली समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो चीना लगाकर अपनी जेब और खेत दोनों को मालामाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: वर्मी कंपोस्टिंग से बदलें अपनी किस्मत, खेती के साथ शुरू करें ये साइड बिजनेस, 100 दिन में मिलेगा मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Apr 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Millet
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