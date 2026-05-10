हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Fasal Bima Yojana: क्या जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भी फसल बीमा योजना में होती है भरपाई, जानें कैसे करें क्लेम? 

PM Fasal Bima Yojana: क्या जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भी फसल बीमा योजना में होती है भरपाई, जानें कैसे करें क्लेम? 

PM Fasal Bima Yojana: अब जंगली जानवरों और जलभराव से खराब फसलों पर भी मिलेगा बीमा कवर. यहां जानिए किसानों को कैसे मिलेगा मुआवजा और क्या है नया नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 May 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

PM Fasal Bima Yojana: खेती में मेहनत जितनी जरूरी होती है, उतना ही बड़ा जोखिम भी किसानों को उठाना पड़ता है. कभी मौसम फसल खराब कर देता है तो कभी जंगली जानवर खेतों में घुसकर महीनों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में अब किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान और ज्यादा बारिश से खेतों में जलभराव के कारण खराब हुई फसलों को भी शामिल किया जाएगा. यानी अब किसानों को ऐसे नुकसान पर भी मुआवजा मिल सकेगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी.

अब किन नुकसान की मिलेगी भरपाई?

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, अगर जंगली जानवर किसानों की फसल खराब करते हैं तो उसका भी किसानों को बीमा कवर मिलेगा. इसके अलावा अगर भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है, तो वह नुकसान भी योजना में शामिल होगा. यह नई सुविधा खरीफ 2026 सीजन से लागू की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे देशभर के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और खेती में होने वाले बड़े नुकसान से उन्हें राहत मिल सकेगी.

नुकसान होने पर कैसे करें क्लेम?

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी किसान की फसल जंगली जानवरों या जलभराव से खराब होती है तो उसे 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी. इसके लिए किसान फसल बीमा ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. साथ ही खेत की जियो-टैग फोटो भी अपलोड करनी होगी, ताकि नुकसान की सही जांच हो सके. इसके बाद अधिकारी मौके की जांच करेंगे और नियमों के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि किन जंगली जानवरों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और किन जिलों में यह लागू होगा, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी.

यह भा पढ़ेंः पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना नहीं आएंगे ₹2000

किसानों के लिए क्यों खास है यह फैसला?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है. खासकर उन किसानों के लिए, जिनकी फसलें अक्सर नीलगाय, जंगली सूअर या भारी बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं. अब उन्हें पूरा नुकसान अकेले नहीं झेलना पड़ेगा. सरकार का कहना है कि किसानों की सुरक्षा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार योजनाओं में सुधार किए जा रहे हैं. ऐसे में यह नई व्यवस्था खेती को थोड़ा सुरक्षित और किसानों को ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

यह भा पढ़ेंः इस तकनीक से पैदा होती हैं ज्यादा बछिया, डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है यह तकनीक

Published at : 10 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Crop Insurance Scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY Claim Process Agricultural News India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima Yojana: क्या जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भी फसल बीमा योजना में होती है भरपाई, जानें कैसे करें क्लेम? 
क्या जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भी फसल बीमा योजना में होती है भरपाई, जानें कैसे करें क्लेम? 
एग्रीकल्चर
Agricultural Subsidy Scheme: सब्सिडी पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और ड्रोन कैसे खरीदें? किसान जान लें हर एक बात
सब्सिडी पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और ड्रोन कैसे खरीदें? किसान जान लें हर एक बात
एग्रीकल्चर
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
एग्रीकल्चर
Turmeric Sowing Tips: बदलते मौसम में अदरक, हल्दी और मक्का की बुवाई करें किसान, वैज्ञानिकों ने दी सलाह
बदलते मौसम में अदरक, हल्दी और मक्का की बुवाई करें किसान, वैज्ञानिकों ने दी सलाह
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
जम्मू और कश्मीर
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
यूटिलिटी
WFH Jobs News: 62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
हेल्थ
Hantavirus: नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget