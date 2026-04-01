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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPoultry Farm Loan Yojana : गांव में शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म, इस योजना में मिलता है 9 लाख तक का लोन

Poultry Farm Loan Yojana : गांव में शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म, इस योजना में मिलता है 9 लाख तक का लोन

Poultry Farm Loan Yojana : इस योजना के तहत सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए वित्तीय मदद देती है. इसमें 9 लाख रुपये तक का लोन और 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी शामिल है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Apr 2026 06:49 AM (IST)
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Poultry Farm Loan Yojana : पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, जो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा दे सकता है. अंडा और चिकन की बढ़ती मांग के कारण यह इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. अगर आप भी गांव में अपने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, तो Poultry Farm Loan Yojana आपके लिए सुनहरा अवसर है. इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए वित्तीय मदद देती है. इसमें 9 लाख रुपये तक का लोन और 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी शामिल है. यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है. तो आइए जानते हैं कि गांव में पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना में कैसे 9 लाख तक का लोन मिलता है. 

Poultry Farm Loan Yojana क्या है?

Poultry Farm Loan Yojana  केंद्र सरकार के तहत शुरू की गई एक जरूरी योजना है. इसका उद्देश्य गांव और छोटे शहरों में मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, बेरोजगार युवाओं और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, अंडा और मांस उत्पादन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत लोग बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका यूज चूजों की खरीद, शेड का निर्माण, चारा और दवा, अन्य जरूरी खर्चों के लिए किया जा सकता है. सरकार सब्सिडी के जरिए लोगों पर आर्थिक बोझ कम करती है. सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति को 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है. 

इस योजना में कैसे 9 लाख तक का लोन मिलता है?

इस योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को कई सुविधाएं मिलती हैं. जिसमें कम ब्याज दर पर 9 लाख रुपये तक आसानी से लोन  प्राप्त किया जा सकता है. कुल लागत में 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत  तक की सब्सिडी मिलती है. वहीं लोन की किश्तें आसान और लंबी अवधि में चुकाने की सुविधा मिलती है. इसमें न सिर्फ खुद की इनकम बढ़ती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलता है. इसमें लोन चुकाने के लिए 5 साल की अवधि और शुरू में 6 महीने की मोरेटोरियम मिलता है.  इन सब सुविधाओं के कारण यह योजना छोटे और नए बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है. 

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कौन लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

Poultry Farm Loan Yojana का फायदे लेने के लिए आवेदक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जिसमें आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए. न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. पोल्ट्री फार्म के लिए उपयुक्त भूमि या जगह होना और ज्यादातर मामलों में कम से कम 3 एकड़ भूमि होना जरूरी है. भूमि के वैध डॉक्यूमेंट्स जैसे खसरा-खतौनी, कब्जा प्रमाण पत्र होने चाहिए. आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा कोई पिछला लोन बकाया नहीं होना चाहिए. लोन लेने वाले का बैंक में खाता होना जरूरी है. इन शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को लोन मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. 

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

1. Poultry Farm Loan Yojana में आवेदन करने के दो तरीके हैं. जिसमें पहला आप नजदीकी बैंक शाखा में जाएं. लोन अधिकारी से योजना की जानकारी प्राप्त करें. आवेदन फॉर्म भरें और सभी डॉक्यूमेंट अटैच करें. फॉर्म बैंक में जमा करें. बैंक वेरिफिकेशन के बाद लोन अप्रूव कर राशि खाते में भेज दी जाएगी.

2. ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंं. Apply Online ऑप्शन चुनें. फॉर्म में पर्सनल, बैंक और प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें. सबमिट करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन होगा और लोन अप्रूव हो जाएगा. 

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Published at : 01 Apr 2026 06:49 AM (IST)
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Poultry Farm Loan Scheme Poultry Farming Loan 2026 Poultry Farm In Village Poultry Farm Subsidy
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