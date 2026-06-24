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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरतालाब बनाने से लेकर मछली बेचने तक का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, आज ही नोट कर लें यह सरकारी स्कीम

तालाब बनाने से लेकर मछली बेचने तक का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, आज ही नोट कर लें यह सरकारी स्कीम

PM Matsya Sampada Yojana: पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत नया तालाब खोदने से लेकर मछली बेचने तक के बिजनेस पर सरकार 60% तक भारी सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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PM Matsya Sampada Yojana: अगर आप कम जमीन और कम लागत में कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो हर महीने जेब गरम रखे. तो मछली पालन यानी फिश फार्मिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट है. पहले लोग पैसे की तंगी और सही जानकारी न होने की वजह से इसमें हाथ डालने से डरते थे. उन्हें लगता था कि नुकसान हो गया तो सब डूब जाएगा. लेकिन अब माहौल बदल चुका है.  क्योंकि सरकार भी इस काम में लोगों को मदद कर रही है.

गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की बेहद धांसू स्कीम चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इस स्कीम में नया तालाब खुदवाने से लेकर मछलियों को पालने और उन्हें मार्केट में बेचने तक में सरकार आपको तगड़ी सब्सिडी दे रही है. यानी अब नौकरी के पीछे मत भागिए बल्कि सरकार की मदद से खुद का तगड़ा बिजनेस शुरू कीजिए. जान लें पूरी प्रोसेस.

सरकार देगी 60% तक सब्सिडी

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि बिजनेस शुरू करने का एक बहुत बड़ा खर्च सरकार खुद अपने जिम्मे ले लेती है. नया तालाब तैयार करने, पानी का इंतजाम करने और मछली के बच्चे (सीड) और दाना खरीदने के लिए आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से बहुत बढ़िया छूट मिलती है. अगर आप सामान्य या ओबीसी वर्ग से आते हैं. तो आपको कुल खर्च पर 40% की सब्सिडी मिलेगी.

वहीं अगर यह काम हमारी कोई महिला किसान, या फिर एससी-एसटी वर्ग के किसान करते हैं. तो सब्सिडी सीधे 60% तक पहुंच जाती है. आसान भाषा में समझाएं तो अगर आपके प्रोजेक्ट में 10 लाख का खर्च आ रहा है. तो 6 लाख रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी. 

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मछली बेचने के लिए गाड़ी और कोल्ड स्टोरेज का जुगाड़ 

मछलियां पाल तो लीं लेकिन अब दिक्कत है कि उन्हें सही-सलामत और ताजा मंडियों तक कैसे पहुंचाया जाए. जिससे उनके सही दाम मिल सके. सरकार ने आपकी इस टेंशन का भी पूरा इलाज कर रखा है. मछलियों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने और उन्हें बाजार तक ले जाने के लिए गाड़ियां या मोटरसाइकिल खरीदने पर भी सरकार बढ़िया मदद दे रही है.

इसके साथ ही मछलियों का दाना बनाने वाली मशीन लगाने या रंग-बिरंगी सजावटी मछलियां पालने के लिए भी इस स्कीम के तहत पैसा मिलता है. आपको बस मत्स्य विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और अपने कागज जमा करने हैं. इसके बाद तालाब बनाने से लेकर बाजार में माल बेचने तक सरकार हर जगह मदद देगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Fish Farming PM Matsya Sampada Yojana Schemes For Farmers
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