हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

खेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

PM Kusum Yojana: खेती में सिंचाई का खर्च कम करने के लिए सरकार किसानों को एक खास योजना का लाभ दे रही है. अगर आप भी लागत घटाकर खेती को आसान बनाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kusum Yojana: आज के दौर में खेती-किसानी में सबसे बड़ा खर्च सिंचाई का आता है. जहां हर महीने डीजल और भारी-भरकम बिजली बिल के चक्कर में किसानों का बजट बिगड़ जाता है. इसी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों की सिंचाई का एक परमानेंट और बेहद शानदार जुगाड़ लेकर आई है. 

इस योजना के जरिए किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की तरफ से 60% तक की बंपर सब्सिडी दी जा रही है. यानी अब आपको सिंचाई के लिए न तो बिजली आने का इंतजार करना होगा और न ही महंगे डीजल पर पैसे फूंकने होंगे. जिससे लागत आधी रह जाएगी और सीधे तौर पर किसानों की बचत और मुनाफा दोनों दोगुना हो जाएगा. जानें कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ. 

किन किसानों को मिल रही है मदद?

पीएम कुसुम योजना का मुख्य मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. जिससे वे बिना किसी आर्थिक तंगी के समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें. इस सरकारी स्कीम के तहत अलग-अलग क्षमता के सोलर पंप जैसे 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी (हॉर्स पावर) तक के पंपों पर तगड़ी सब्सिडी दी जा रही है. 

कितना कम हो जाएगा खर्च?

इस योजना में कुल खर्च का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाती है. जबकि बाकी बचे 40% हिस्से में से सिर्फ 10% पैसा किसान को अपनी जेब से देना होता है और बाकी 30% राशि के लिए बैंक से आसान किश्तों पर लोन की सुविधा मिल जाती है. यानी थोड़ी सी रकम एडवांस जमा करके आप अपने खेत में सोलर पैनल और पंप का पूरा सेटअप हमेशा के लिए लगवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इस एक्सप्रेस-वे पर किसानों का टोल फ्री कर रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग

इस तरह कर सकते हैं आवदेन

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों को हरा-भरा बनाना चाहते हैं. तो इसके आवेदन की प्रोसेस को काफी डिजिटल और आसान बना दिया गया है. इसके लिए आपको कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप सीधे सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आवेदन करते समय आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता पासबुक और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है. ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको अपनी पूरी डिटेल्स और जमीन की जानकारी भरनी होगी. जिसके बाद कृषि विभाग की टीम आपके दस्तावेजों की जांच करेगी और पात्रता सही पाए जाने पर आपके नाम पर सोलर पंप की मंजूरी दे दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Solar Pump Schemes For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ
खेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ
एग्रीकल्चर
मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती
मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती
एग्रीकल्चर
अरबी की खेती से 10 हजार लगाकर कमाएं सवा लाख, जान लें ये वाला तरीका
अरबी की खेती से 10 हजार लगाकर कमाएं सवा लाख, जान लें ये वाला तरीका
एग्रीकल्चर
रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?
रोटावेटर, कल्टीवेटर और हैरो... खेतों की जुताई करने जा रहे हैं तो जान लीजिए तीनों का काम; कौन सा रहेगा सबसे बेहतर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
इंडिया
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
क्रिकेट
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
टेलीविजन
Lockupp 2: 'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
TMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ट्रेंडिंग
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
शिक्षा
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget