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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार से मिल रही है 90 परसेंट तक मदद, इस योजना में करें आवेदन

खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार से मिल रही है 90 परसेंट तक मदद, इस योजना में करें आवेदन

PM Kusum Yojana: केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाती है. इस योजना में किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी मिल रही है. जिससे बिजली के बिल और डीजल के खर्च से निजात मिली है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 May 2026 06:54 AM (IST)
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PM Kusum Yojana: केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है. इन्हीं में से एक बेहद लाभकारी योजना है पीएम कुसुम योजना (PM-KUSUM) इस स्कीम को खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए डिजाइन किया गया है. जो सिंचाई के लिए महंगी बिजली या डीजल पर निर्भर हैं.

खेती की लागत को कम करना और किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना. इस योजना के जरिए अब खेतों में सूरज की रोशनी से पंप चलेंगे. जिससे न केवल सिंचाई आसान होगी. बल्कि किसानों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

90% तक की भारी सब्सिडी 

पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाना अब बहुत ही सस्ता और आसान हो गया है. इस योजना का सबसे शानदार पहलू इसका फंडिंग स्ट्रक्चर है. कुल खर्च का 30% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 30% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिलता है. बाकी बचे 40% में से 30% तक का लोन आपको बैंक से बहुत ही आसान शर्तों पर मिल जाता है.

यानी किसान भाई को अपनी जेब से सिर्फ 10% रकम ही शुरुआती तौर पर लगानी पड़ती है. इस तरह मामूली निवेश में आप अपने खेत में एक पावरफुल सोलर सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, जो सालों-साल बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के आपके खेतों की प्यास बुझाएगा.

यह भी पढ़ें: MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा

बिजली के बिल और डीजल के खर्च से छुट्टी

अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की सप्लाई अनिश्चित होती है या फिर रात के वक्त पानी चलाना पड़ता है. जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है. सोलर पंप लगने के बाद आप सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर दिन में कभी भी सिंचाई कर सकते हैं. इससे न सिर्फ बिजली का बिल जीरो हो जाता है.

बल्कि डीजल पंप चलाने का झंझट भी खत्म हो जाता है. डीजल की बढ़ती कीमतें अक्सर किसान का मुनाफा खा जाती हैं. लेकिन सोलर पंप एक बार लगने के बाद लगभग फ्री में काम करता है. यह चलता-फिरता पावर प्लांट आपकी फसल की सुरक्षा के साथ-साथ आपकी बचत को भी दोगुना कर देता है.

बंजर जमीन से भी होगी अब नोटों की बारिश

पीएम कुसुम योजना सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है. बल्कि यह किसानों को ऊर्जा प्रदाता बनाने का विजन रखती है. अगर आपके पास ऐसी जमीन है जो बंजर है या जहां खेती नहीं हो पा रही, तो वहां आप सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं. इस बिजली को आप सरकारी ग्रिड को बेचकर हर महीने एक तय इनकम भी कमा सकते हैं.

यानी किसान अब सिर्फ अनाज ही नहीं. बल्कि बिजली भी पैदा करेगा और बेचेगा. आवेदन की प्रोसेस भी अब काफी डिजिटल और पारदर्शी हो गई है. आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस मॉडर्न खेती का हिस्सा बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Sandalwood Farming Tips: एक बार बोएं और 10 साल भूल जाएं! करोड़ों की एफडी है इस पेड़ की खेती, कीमत केवल 300 रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 May 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Farming Tips Farming News
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