किसान भाई इस सरकारी स्कीम में लगाएं सिर्फ 55 रुपये, 60 की उम्र के बाद हर साल मिलेंगे 36 हजार

PM Kisan Maandhan Yojana: खेती-किसानी का काम बहुत मेहनत का काम होता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है. किसानों के लिए यह काम मुश्किल होता जाता है इसीलिए किसान पहले ही बुढ़ापे में अपने खर्चो का इंतजाम करके चलते हैं. भारत सरकार की ओर से भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है.

जैसे ही आप अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर लेंगे सरकार की तरफ से आपको हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि आपको बिना किसी रिस्क के हर साल पूरे 36000 की पक्की आर्थिक मदद मिलेगी. जिससे आप बुढ़ापे में भी किसी पर निर्भर रहे अपनी जिंदगी जी सकेंगे. जान लें कैसे करना होगा अप्लाई.

कौन ले सकता है फायदा?

इस बेहतरीन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद आसान और जरूरी पात्रता शर्तें तय की हैं. यह स्कीम खास तौर पर देश के उन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है. आवेदन करने वाले किसान भाई की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

क्या हैं जरूरी शर्तें?

योजना में सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही वह इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए.

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महज 55 रुपये महीने से प्रीमियम

इस योजना में निवेश करने का पूरा प्रोसेस बेहद आसान है. आपकी उम्र के हिसाब से आपका मंथली प्रीमियम तय होता है. जो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है. योजना में आप जितना पैसा अपनी जेब से हर महीने जमा करेंगे ठीक उतनी ही रकम सरकार भी आपके पेंशन खाते में अपनी तरफ से डालेगी.

कैसे करें आवेदन?

इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर, जमीन के दस्तावेज और अपने बैंक खाते की पासबुक के जरिए बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर महीने तय राशि अपने आप कटती रहेगी.

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