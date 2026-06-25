हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान भाई इस सरकारी स्कीम में लगाएं सिर्फ 55 रुपये, 60 की उम्र के बाद हर साल मिलेंगे 36 हजार

किसान भाई इस सरकारी स्कीम में लगाएं सिर्फ 55 रुपये, 60 की उम्र के बाद हर साल मिलेंगे 36 हजार

PM Kisan Maandhan Yojana: छोटे और सीमांत किसानों के सुरक्षित बुढ़ापे के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक बेहतरीन सरकारी स्कीम है. इसमें सालाना 36000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Maandhan Yojana: खेती-किसानी का काम बहुत मेहनत का काम होता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है. किसानों के लिए यह काम मुश्किल होता जाता है इसीलिए किसान पहले ही बुढ़ापे में अपने खर्चो का इंतजाम करके चलते हैं. भारत सरकार की ओर से भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. 

जैसे ही आप अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर लेंगे सरकार की तरफ से आपको हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि आपको बिना किसी रिस्क के हर साल पूरे 36000 की पक्की आर्थिक मदद मिलेगी. जिससे आप बुढ़ापे में भी किसी पर निर्भर रहे अपनी जिंदगी जी सकेंगे. जान लें कैसे करना होगा अप्लाई.

कौन ले सकता है फायदा?

इस बेहतरीन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद आसान और जरूरी पात्रता शर्तें तय की हैं. यह स्कीम खास तौर पर देश के उन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है. आवेदन करने वाले किसान भाई की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 

क्या हैं जरूरी शर्तें?

योजना में सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही वह  इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस पर कैसे उगाएं सिवनी का जम्बो सीताफल? 1 किलो तक होता है वजन

महज 55 रुपये महीने से प्रीमियम

इस योजना में निवेश करने का पूरा प्रोसेस बेहद आसान है. आपकी उम्र के हिसाब से आपका मंथली प्रीमियम तय होता है. जो 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है. योजना में आप जितना पैसा अपनी जेब से हर महीने जमा करेंगे ठीक उतनी ही रकम सरकार भी आपके पेंशन खाते में अपनी तरफ से डालेगी. 

कैसे करें आवेदन?

इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर, जमीन के दस्तावेज और अपने बैंक खाते की पासबुक के जरिए बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर महीने तय राशि अपने आप कटती रहेगी.

यह भी पढ़ें: ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Maandhan Yojana Schemes For Farmers Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसान भाई इस सरकारी स्कीम में लगाएं सिर्फ 55 रुपये, 60 की उम्र के बाद हर साल मिलेंगे 36 हजार
किसान भाई इस सरकारी स्कीम में लगाएं सिर्फ 55 रुपये, 60 की उम्र के बाद हर साल मिलेंगे 36 हजार
एग्रीकल्चर
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सब्जी बोने से पहले अपने खेत में डाल दें ये बीज, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
सब्जी बोने से पहले अपने खेत में डाल दें ये बीज, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
दूध की नदियां बहा देगी यह खास गाय, बंपर मुनाफे के आगे भैंस पालन भी भूल जाएंगे डेयरी किसान
दूध की नदियां बहा देगी यह खास गाय, बंपर मुनाफे के आगे भैंस पालन भी भूल जाएंगे डेयरी किसान
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ हो सकती बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ हो सकती बारिश के आसार
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
बॉलीवुड
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
जनरल नॉलेज
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget