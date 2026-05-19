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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM kisan 23rd Installment Date: किसान निधि की 23वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM kisan 23rd Installment Date: किसान निधि की 23वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM kisan 23rd Installment Date: अब तक किसानों को 22 किस्तें मिल चुकी हैं और किसान बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 23वीं किस्त से पहले यह जानना जरूरी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 May 2026 06:25 AM (IST)
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PM kisan 23rd Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान ) योजना देश के लाखों किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक जरूरी माध्यम है. इस योजना के तहत, सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में साल में तीन बार 2000 की किस्त भेजती है. अब तक किसानों को 22 किस्तें मिल चुकी हैं और किसान बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 23वीं किस्त से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, अगर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो आपके खाते में किस्त नहीं आ सकती है. तो आइए जानते हैं कि किसान निधि की 23वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं कैसे अपना स्टेटस चेक करें. 

पीएम किसान योजना का उद्देश्य और फायदे क्या हैं?

पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, इस योजना के तहत हर साल 6000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच आती है. इसमें हर किस्त 2000 की होती है. पिछले साल 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी की थी. अब किसानों की नजरें 23वीं किस्त पर टिकी हुई हैं, जो अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच आ सकती है. 

23वीं किस्त पाने के लिए क्या होना जरूरी है?

1. e-KYC पूरी करें - सरकार ने सभी रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए e-KYC जरूरी कर दिया है. आप इसे दो तरीकों से पूरा कर सकते हैं. जिसमें पहला ऑनलाइन OTP के जरिए, इसमें पीएम किसान पोर्टल पर जाकर घर बैठे अपना e-KYC पूरा करें और दूसरा नजदीकी Common Service Center (CSC) में जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवाएं. 

2. आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें - आपके बैंक खाते में किस्त आने के लिए आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है. अगर आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है. 

3. लेंड वेरिफिकेशन - सरकारी रिकॉर्ड में आपकी कृषि भूमि का वेरिफिकेशन होना चाहिए. जिन किसानों का लेंड वेरिफिकेशन नहीं है, उनकी 23वीं किस्त अटक सकती है.

यह भी पढ़ें - Cloves Farming Tips: लौंग की खेती कर मालामाल बन सकते हैं किसान, जानें फसल बुवाई का तरीका

किन किसानों को 23वीं किस्त नहीं मिलेगी?

कई मामलों में कुछ किसान योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे. इनमें वो लोग शामिल है, जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है. एक ही परिवार के दोनों सदस्य योजना का फायदा ले रहे हैं. डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन अधूरा है. इन परिस्थितियों में आपकी किस्त अस्थाई रूप से रोक दी जा सकती है. 

पीएम किसान किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

1. आप अपने खाते में 23वीं किस्त आने या न आने की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. 

2. इसके बाद Farmers Corner में जाएं और यहां Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें. 

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें. 

4. इसके साथ कैप्चा भरें और Get Status पर क्लिक करें. 

5. अब आपकी सभी किस्तों और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. 

यह भी पढ़ें - Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?

Published at : 19 May 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Samman Nidhi PM Kisan Yojana 23rd Installment PM Kisan Yojana Installment Date
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