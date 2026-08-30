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फसल बीमा क्लेम चाहिए? इन गलतियों से बचें किसान

प्रीमियम भरने के बाद भी कहीं आपका फसल बीमा क्लेम अटक तो नहीं जाएगा? नुकसान होने पर वो कौन सी छोटी-छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से हजारों किसानों का मुआवजा एकदम से खारिज हो जाता है? जान लें काम की बात.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Aug 2026 08:03 AM (IST)
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कुदरत का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता. कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा, तो कभी ओलावृष्टि किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत पर पल भर में पानी फेर देती है. ऐसे बुरे वक्त में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है. लेकिन उन्हें इस नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत काम आती है. लेकिन योजना में कुछ तय नियम है जिनका पालन करना जरूरी है. अक्सर यह देखा जाता है कि प्रीमियम भरने के बावजूद हजारों किसानों का बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या महीनों तक सरकारी दफ्तरों में अटका रह जाता है. 

बहुत से किसानों को इस बात का पता नहीं चल पाता आखिर ऐसा क्यों होता है. तो आपको बता दें इस तरह के ज्यादातर मामलों में किसानों की ओर से फॉर्म भरते समय या नुकसान की सूचना देते वक्त की गई छोटी गलतियों वजह बनती है. नियमों की सही जानकारी न होना और तय समय सीमा का ध्यान न रखना सबसे बड़ी दिक्कत बन जाता है. अगर आप चाहते हैं कि फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनी आपको पूरा और सही मुआवजा दे तो इन आम गलतियों से बचना बेहद जरूरी है.

72 घंटे की डेडलाइन पर ध्यान दें

फसल बीमा क्लेम खारिज होने की सबसे बड़ी और आम वजह है नुकसान की सूचना देने में देरी करना है. सरकारी नियमों के मुताबिक अगर ओलावृष्टि, जलभराव या लैंडस्लाइड जैसी आपदा से फसल खराब होती है. तो किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है. कई किसान हफ्तों बाद जानकारी देते हैं तब तक सर्वेयर नुकसान का सही आंकलन नहीं कर पाते और क्लेम तुरंत रिजेक्ट हो जाता है. 

सूचना देने के लिए सरकार के क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय का इस्तेमाल करें. ऐप से अप्लाई करते समय सीधे खेत से जीपीएस लोकेशन वाली लाइव फोटो और छोटा वीडियो जरूर अपलोड करें. जितनी जल्दी और सही तरीके से जानकारी दर्ज होगी सर्वे की टीम उतनी ही तेजी से आपके खेत का मुआयना करने पहुंचेगी और क्लेम पास होने चांस बढ़ जाएंगे.


फसल बीमा क्लेम चाहिए? इन गलतियों से बचें किसान

जानकारी देते वक्त गलती न करें

बीमा फॉर्म भरते समय दस्तावेजों की छोटी सी गड़बड़ी बाद में बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है. अक्सर किसान बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या नाम की स्पेलिंग में गलती कर बैठते हैं. कई बार जब बैंक का किसी दूसरे बैंक में विलय हो जाता है. तो पुराना आईएफएससी कोड अमान्य हो जाता है और क्लेम का पैसा खाते में आते-आते अटक जाता है. इसके अलावा जमीन के दस्तावेज यानी खसरा-खतौनी नंबर और बोई गई वास्तविक फसल का सही मिलान होना बहुत जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: क्या है फैंसी गप्पी फिश फार्मिंग? 2 महीने में ही होने लगेगा मोटा मुनाफा

अगर आपने फॉर्म में धान भरा है और खेत में कोई दूसरी फसल बो रखी है. तो सर्वे के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आते ही आपका दावा पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा. फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने आधार कार्ड के नाम और बैंक पासबुक की हर एक डिटेल को दो बार अच्छी तरह चेक कर लें जिससे पेमेंट के वक्त कोई तकनीकी रुकावट न आए.


फसल बीमा क्लेम चाहिए? इन गलतियों से बचें किसान

इन दस्तावेजों को अप टू डेट रखें 

कई बार किसान यह मान लेते हैं कि बैंक से केसीसी लोन कटने के साथ ही उनका बीमा खुद-ब-खुद पूरा हो गया. लेकिन वे प्रीमियम कटने की पक्की रसीद या पॉलिसी सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं. हमेशा अपने बैंक या सीएससी सेंटर से बीमा पॉलिसी का दस्तावेज मांगें और उसे संभालकर रखें. अगर आपने इस सीजन में अपनी फसल बदल दी है. तो कट-ऑफ डेट से पहले बैंक को लिखित सूचना देकर फसल का नाम अपडेट जरूर करवाएं. 

वरना पुरानी फसल के आधार पर क्लेम खारिज हो जाएगा. इसके अलावा जब पटवारी या कृषि विभाग की टीम गांव में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए पैदावार का सर्वे करने आए. तो उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं. ग्राम स्तर पर होने वाले इस औसत उपज आंकलन के आधार पर ही व्यापक नुकसान का क्लेम तय होता है. 

यह भी पढ़ें: एथेनॉल से किस राज्य के किसानों को मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जानें डिटेल्स

 

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Crop Insurance PM Fasal Bima Yojana
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