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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? गर्मी में शाम को पानी देने से सूख सकते हैं पौधे, जानें सही तरीका

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? गर्मी में शाम को पानी देने से सूख सकते हैं पौधे, जानें सही तरीका

Plant Watering Tips: गर्मियों में पौधों में गलत वक्त पर पानी डालना उन्हें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. जान लीजिए पौधों को हरा-भरा रखने के लिए कौन सा समय सबसे बेस्ट है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 May 2026 03:56 PM (IST)
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Plant Watering Tips:  गर्मियों का मौसम आते ही चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से हमारे हरे-भरे पेड़-पौधे कुम्हलाने लगते हैं. ऐसे में पौधों को बचाने के लिए हम अक्सर अपनी मर्जी से किसी भी समय पानी देना शुरू कर देते हैं. बहुत से लोग बिजी शेड्यूल या धूप से बचने के लिए शाम के समय बागवानी करना पसंद करते हैं और पौधों में पानी डालते हैं. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपके प्यारे पौधों को सुखा सकती है? बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में शाम को पानी देना कभी-कभी फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा देता है. दिनभर धूप में तपे हुए गमलों में अचानक पानी डालने से पौधों को थर्मल शॉक लगता है. जिससे उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक सकती है और वे मर सकते हैं.

शाम को पानी देने से होने वाले बड़े नुकसान

तेज गर्मी में जब हम शाम को पौधों में पानी डालते हैं तो धूप न होने से वह पानी रात भर मिट्टी में जमा रहता है. लंबे समय तक मिट्टी के गीले रहने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे धीरे-धीरे सड़ने लगती हैं. इसके अलावा नम वातावरण और रात भर रुकी नमी के चलते पौधों में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. 

अगर आपने इनडोर प्लांट्स या छोटी बालकनी में पौधे रखे हैं तो शाम को पानी देने से बिल्कुल बचें. गमलों में पानी रुकने की वजह से मच्छरों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो पौधों के साथ-साथ आपकी सेहत और आसपास के वातावरण के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है.

यह भी पढ़ें: खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई

पौधों को पानी देने का सबसे बेस्ट तरीका

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों के मौसम में पौधों की सिंचाई करने का सबसे सुरक्षित और सटीक समय सुबह का होता है. सुबह जल्दी पानी देने से मिट्टी का तापमान सामान्य रहता है और पानी धीरे-धीरे गहराई तक जड़ों में समा जाता है. इससे पौधे दिनभर की तेज धूप का सामना करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं. अगर किसी वजह से आपको शाम को पानी देना पड़ जाए. 

तो पानी बहुत हल्के और नियंत्रित तरीके से डालें ताकि मिट्टी का तापमान अचानक न बदले. पानी देने के लिए हमेशा शावर या वॉटरिंग कैन का इस्तेमाल करें. रोज सुबह सही मात्रा में पानी देकर आप अपने होम गार्डन को भीषण गर्मी में भी एकदम हरा-भरा रख सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Plants Summer Season Gardening
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