Plant Watering Tips: गर्मियों का मौसम आते ही चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से हमारे हरे-भरे पेड़-पौधे कुम्हलाने लगते हैं. ऐसे में पौधों को बचाने के लिए हम अक्सर अपनी मर्जी से किसी भी समय पानी देना शुरू कर देते हैं. बहुत से लोग बिजी शेड्यूल या धूप से बचने के लिए शाम के समय बागवानी करना पसंद करते हैं और पौधों में पानी डालते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपके प्यारे पौधों को सुखा सकती है? बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों में शाम को पानी देना कभी-कभी फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा देता है. दिनभर धूप में तपे हुए गमलों में अचानक पानी डालने से पौधों को थर्मल शॉक लगता है. जिससे उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक सकती है और वे मर सकते हैं.

शाम को पानी देने से होने वाले बड़े नुकसान

तेज गर्मी में जब हम शाम को पौधों में पानी डालते हैं तो धूप न होने से वह पानी रात भर मिट्टी में जमा रहता है. लंबे समय तक मिट्टी के गीले रहने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे धीरे-धीरे सड़ने लगती हैं. इसके अलावा नम वातावरण और रात भर रुकी नमी के चलते पौधों में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है.

अगर आपने इनडोर प्लांट्स या छोटी बालकनी में पौधे रखे हैं तो शाम को पानी देने से बिल्कुल बचें. गमलों में पानी रुकने की वजह से मच्छरों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो पौधों के साथ-साथ आपकी सेहत और आसपास के वातावरण के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है.

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पौधों को पानी देने का सबसे बेस्ट तरीका

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों के मौसम में पौधों की सिंचाई करने का सबसे सुरक्षित और सटीक समय सुबह का होता है. सुबह जल्दी पानी देने से मिट्टी का तापमान सामान्य रहता है और पानी धीरे-धीरे गहराई तक जड़ों में समा जाता है. इससे पौधे दिनभर की तेज धूप का सामना करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं. अगर किसी वजह से आपको शाम को पानी देना पड़ जाए.

तो पानी बहुत हल्के और नियंत्रित तरीके से डालें ताकि मिट्टी का तापमान अचानक न बदले. पानी देने के लिए हमेशा शावर या वॉटरिंग कैन का इस्तेमाल करें. रोज सुबह सही मात्रा में पानी देकर आप अपने होम गार्डन को भीषण गर्मी में भी एकदम हरा-भरा रख सकते हैं.

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