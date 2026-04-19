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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ

मुरझाए पौधों में फूंकें नई जान, 15 दिन में दिखेगा जादू, इन सीक्रेट फॉर्मूला से मिलेगी डबल ग्रोथ

Plant Growing Tips: अगर आपके पौधों की ग्रोथ थम गई है और पत्तियां बेजान नजर आ रही हैं. तो एप्सम साल्ट का ये खास फॉर्मूला कमाल कर सकता है. महज 15 दिनों में पौधों को हरा-भरा और मजबूत बना देता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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Plant Growing Tips:  अक्सर हम बड़े चाव से पौधे लगाते हैं. लेकिन कुछ समय बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है या पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं. हम पानी और धूप का ख्याल तो रखते हैं. पर शायद उन्हें वह खास पोषण नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है. अगर आपके लगाए गए पौधों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

गार्डनिंग की दुनिया में एक ऐसा जादुई इंग्रीडिएंट है. जो सोए हुए पौधों को भी जगा सकता है. हम बात कर रहे हैं एप्सम साल्ट की जो साधारण नमक से बिल्कुल अलग होता है. इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप महज 15 दिनों में अपने पौधों की रंगत बदल सकते हैं. यह न केवल पौधों को हरा-भरा बनाता है, बल्कि उनकी जड़ों को मजबूती देकर उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है.

एप्सम साल्ट का कमाल

एप्सम साल्ट असल में मैग्नीशियम सल्फेट है. जो पौधों के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है. यह पौधों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है. जिससे पत्तियां ज्यादा गहरी हरी और चमकदार नजर आती हैं. जब पौधों को मैग्नीशियम भरपूर मिलता है. तो वे मिट्टी से दूसरे पोषक तत्वों को भी बेहतर तरीके से सोख पाते हैं.

  • इसके इस्तेमाल से पौधों की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तेज हो जाती है. जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है.
  • यह मैग्नीशियम की कमी से होने वाले पीलेपन को दूर करता है और पौधों को अंदरूनी मजबूती देता है.

अगर आपके पौधों की ग्रोथ थम गई है. तो यह फॉर्मूला उन्हें फिर से जीवंत करने का सबसे सस्ता और सटीक तरीका है.

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इस्तेमाल करने का सही फॉर्मूला 

पौधों पर एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करना बेहद आसान है, बस आपको इसकी मात्रा का सही अंदाजा होना चाहिए. आप इसे सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं. स्प्रे करने का तरीका सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है क्योंकि पत्तियां इसे तुरंत सोख लेती हैं.

  • एक लीटर पानी में लगभग एक चम्मच एप्सम साल्ट घोलें और इसे स्प्रे बोतल की मदद से पौधों पर छिड़कें.
  • महीने में एक या दो बार इसका इस्तेमाल पर्याप्त रहता है. इसे बहुत ज्यादा बार डालने से बचना चाहिए.

सुबह या शाम के वक्त इसका प्रयोग करें जिससे तेज धूप की वजह से घोल तुरंत सूख न जाए और पौधों को पूरा फायदा मिले.

फूल, फल और सब्जियों पर जादुई असर

एप्सम साल्ट सिर्फ शो-प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि फल और सब्जियों वाले पौधों के लिए भी वरदान है. अगर आपके टमाटर या मिर्च के पौधे फूल गिरा रहे हैं. तो यह फॉर्मूला उन्हें झड़ने से रोक सकता है. यह फलों के स्वाद और साइज को बेहतर बनाने में भी काफी मदद करता है.

  • गुलाब और मोगरा जैसे फूलों वाले पौधों में इसके इस्तेमाल से कलियां ज्यादा आती हैं और फूलों का रंग निखर जाता है.
  • यह मिट्टी के पीएच लेवल को संतुलित रखने में भी सहायक होता है, जिससे पौधों का सर्वांगीण विकास होता है.

इस सीक्रेट फॉर्मूले को अपनाकर आप अपने छोटे से बगीचे को 15 दिनों के भीतर एक लहलहाते हुए जंगल जैसा लुक दे सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Plants Farming Planting Tips
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