हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान

अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान

Pigeon Pea Farming Tips: किसान भाई अगर अरहर की फसल की बुवाई के समय इन आसान बातों का रखेंगे तो आप इससे दोगुना उत्पादन पा सकते हैं. जान लीजिए पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Pigeon Pea Farming Tips: भारत में खाने को लेकर अरहर की दाल का एक अलग ही मुकाम है. इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है. लेकिन कई बार किसान पूरी मेहनत करने के बाद भी अरहर की उतनी पैदावार नहीं ले पाते जितनी उम्मीद होती है. कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अरहर की खेती में सबसे बड़ा हाश बुवाई के सही समय और सही तरीकों का होता है. 

अगर आप भी इस खरीफ सीजन में अरहर से बंपर और सीधे दोगुनी पैदावार लेना चाहते हैं. तो 15 जुलाई से पहले इसकी बुवाई का काम हर हाल में पूरा कर लें. सही समय पर की गई शुरुआत फसल को मौसम की मार और कीटों के हमले से बचाती है. चलिए जानते हैं कि इस बार बुवाई के समय आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है 

सही वैरायटी चुनना जरूरी

अरहर से अच्छी पैदावार लेने का के लिए अच्छे बीजों को चुनना सबसे जरूरी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से उन्नत और हाइब्रिड किस्मों के बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए. बुवाई से पहले बीज शोधन यानी सीड ट्रीटमेंट करना बिल्कुल न भूलें. बीजों को सड़ने और शुरुआती बीमारियों से बचाने के लिए बोने से पहले थिरम या कार्बेन्डाजिम जैसी दवाएं मिलाकर साफ कर लें. 

इसके बाद दाल वाली फसलों के लिए सबसे जरूरी राइजोबियम कल्चर से बीजों को मिक्स करें. यह तरीका पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है. जिससे पौधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और उनमें शाखाएं भी ज्यादा निकलती हैं.

यह भी पढ़ें: 11 रुपये का पौधा लगाकर हर साल लाखों कमा सकते हैं आप, इस किसान ने खुद लिखी अपनी किस्मत

बुवाई का सही तरीका 

अक्सर किसान भाई पारंपरिक छिटकवां विधि से अरहर बो देते हैं, जिससे पैदावार घट जाती है. वैज्ञानिक तरीका यह है कि अरहर की बुवाई हमेशा कतारों में और मेड़ बनाकर करनी चाहिए. लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे का गैप सही बनाए रखें ताकि हर पौधे को पूरी धूप और हवा मिल सके. चूंकि अरहर की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती.

खेत में नमी का इंतजाम होना चाहिए

इसलिए खेत में जलभराव रोकने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए. मेड़ पर बुवाई करने से भारी बारिश के समय एक्स्ट्रा पानी नालियों से बाहर निकल जाता है और फसल सड़ने से बच जाती है. साथ ही, बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें ताकि बीजों का अंकुरण एकदम परफेक्ट और एक समान हो.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहला किसान कौन था? उसने कौनसी फसल बोई थी, किस देश से था उसका ताल्लुक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Pigeon Pea Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
एग्रीकल्चर
खेती की लागत होगी आधी, मुनाफा होगा डबल! जानिए सरकार की इस खास मिनी किट योजना का कैसे उठाएं लाभ?
खेती की लागत होगी आधी, मुनाफा होगा डबल! जानिए सरकार की इस खास मिनी किट योजना का कैसे उठाएं लाभ?
एग्रीकल्चर
क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम
क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए वाइट गोल्ड है यह फसल, इस तरीके से करें खेती, हर सीजन में होगी पैसों की बारिश
किसानों के लिए वाइट गोल्ड है यह फसल, इस तरीके से करें खेती, हर सीजन में होगी पैसों की बारिश
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget