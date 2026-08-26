भिंडी और तोरई कमाकर देगी पैसा, इस तरह से करें बुवाई

Profitable Farming: गर्मियों और बारिश के मौसम में भिंडी और तोरई की मांग बाजार में बनी रहती है. कम समय में तैयार होने वाली इन सब्जियों की खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है. हालांकि, बेहतर उत्पादन के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्म के बीज, बुवाई का सही तरीका और सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है. अगर किसान फसल की जरूरत के अनुसार खाद-पानी और कीट प्रबंधन करें, तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकते हैं. आइए जानते हैं भिंडी और तोरई की बुवाई से जुड़ी जरूरी बातें.

खेत और मिट्टी तैयार करना जरूरी

भिंडी और तोरई की खेती के लिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना जरूरी है. बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें. खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाई जा सकती है. मिट्टी की जांच के आधार पर ही रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. बहुत ज्यादा पानी रुकने वाली जमीन में इन फसलों की जड़े प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए जल निकासी का विशेष ध्यान रखें.

ऐसे करें भिंडी की बुवाई

भिंडी की बुवाई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज चुनें. सामान्य तौर पर बीजों को कतारों में बोना सुविधाजनक रहता है. पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखने से उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिलती है और निराई-गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है. बुवाई के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें, लेकिन खेत में पानी जमा न होने दें. फसल बढ़ने के साथ खरपतवार नियंत्रण और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहें.

तोरई के लिए अपनाएं सही तरीका

तोरई की खेती में भी खेत की अच्छी तैयारी के साथ मजबूत सहारे या मचान की व्यवस्था करना फायदेमंद रहता है. बीजों की बुवाई उचित दूरी पर करें और अंकुर निकलने के बाद कमजोर पौधों को हटाकर स्वस्थ पौधों को बढ़ने दें. बेल को सहारा देने से पौधे ऊपर की ओर फैलते हैं और फल जमीन के संपर्क में कम आते हैं. इससे फलों की गुणवत्ता बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. नियमित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कीटों की निगरानी भी जरूरी है.

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