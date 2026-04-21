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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरOff Season Vegetable Farming : ऑफ-सीजन में ये सब्जियां उगाएं किसान, दोगुनी हो जाएगी इनकम

Off Season Vegetable Farming : ऑफ-सीजन में ये सब्जियां उगाएं किसान, दोगुनी हो जाएगी इनकम

Off Season Vegetable Farming : भारत में कई ऐसी सब्जियां हैं जिनकी मांग पूरे साल बनी रहती है, चाहे मौसम कोई भी हो, इन्हीं सब्जियों को ऑफ-सीजन में उगाकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 06:18 AM (IST)
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Off Season Vegetable Farming : किसान अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अलग-अलग मौसम में अलग-अलग सब्जियों की खेती करते हैं. अगर किसान सही समय और सही मौसम के अनुसार फसल लगाएं तो उन्हें कम लागत में ज्यादा उत्पादन और बेहतर मुनाफा मिल सकता है. भारत में कई ऐसी सब्जियां हैं जिनकी मांग पूरे साल बनी रहती है, चाहे मौसम कोई भी हो, इन्हीं सब्जियों को ऑफ-सीजन में उगाकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि ऑफ-सीजन में किसान कौन सी सब्जियां उगाएं, जिससे इनकम दोगुनी हो जाएगी. 

ऑफ-सीजन सब्जियां क्या होती हैं?

ऑफ-सीजन सब्जियां वे होती हैं जो अपने सामान्य मौसम के अलावा भी उगाई जा सकती हैं या जिनकी बाजार में पूरे साल मांग रहती है. इन सब्जियों की खेती अगर सही तकनीक और समय पर की जाए तो किसान को दोगुना फायदा मिल सकता है. 

ऑफ-सीजन में किसान कौन सी सब्जियां उगाएं?

ऑफ-सीजन में किसान उन सब्जियों की खेती कर सकते हैं जिनकी मांग पूरे साल बनी रहती है, जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन, पालक, मिर्च, धनिया, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, खीरा-ककड़ी, लौकी और तोरई. इन सब्जियों की खास बात यह है कि इन्हें अलग-अलग मौसम में उगाया जा सकता है और इनकी खपत हर समय बनी रहती है. अगर किसान सही तकनीक और मौसम के अनुसार इनकी खेती करें तो वे ऑफ-सीजन में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. इससे बाजार में जब इन सब्जियों की कमी होती है तो उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं, जिससे किसानों की कमाई बढ़ जाती है और साल भर स्थिर आय का अवसर मिलता है.

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मौसम के अनुसार खेती का सही समय

1. सर्दी के मौसम (नवंबर से फरवरी) - इस समय किसान पालक, मेथी, गाजर, मूली, मटर, फूलगोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां उगा सकते हैं. यह मौसम इन फसलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

2. गर्मी का मौसम (मार्च से जून) - गर्मी में लौकी, तोरई, भिंडी, करेला, ककड़ी, तरबूज और टिंडा जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं. ये फसलें गर्म मौसम में अच्छी पैदावार देती हैं.

3. बरसात का मौसम (जुलाई से सितंबर) - इस समय भिंडी, लौकी, करेला, टमाटर, पालक और चौलाई जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं. बारिश के मौसम में इनकी ग्रोथ तेजी से होती है.

ऑफ-सीजन खेती के फायदे

ऑफ-सीजन में सब्जियों की खेती करने से किसानों को कई फायदे होते हैं. इससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है. बाजार में बहुत ज्यादा लोग इस काम को नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए प्रतियोगिता कम रहती है ज्यादा मुनाफा होता है. साथ ही सालभर आय बनी रहती है और आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ता है. 

यह भी पढ़ें - Patharchatta Plant Farming: अपने खेत में किसान भाई लगाएं पत्थरचट्टा का पौधा, लाखों में होगी कमाई

Published at : 21 Apr 2026 06:18 AM (IST)
Tags :
Farmer Income Off Season Vegetable Farming Vegetable Farming Tips Off Season Vegetable
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