इंसान-पशुओं का अपशिष्ट बनेगा खाद, फसलों को होगा फायदा

दुनिया में खेती के लिए बड़ी मात्रा में केमिकल खाद का इस्तेमाल किया जाता है. फसलों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इनकी कमी पूरी करने के लिए किसान अलग-अलग तरह की खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक नए स्टडी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज की ओर ध्यान दिलाया है, जिसे आमतौर पर बेकार समझा जाता है.

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इंसानों और पशुओं के ऐसे मल-मूत्र का इस्तेमाल, जो फिलहाल सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, दुनिया भर की फसलों और घास के मैदानों की जरूरी पोषक तत्वों की मांग का करीब 13 फीसदी हिस्सा पूरा कर सकता है. यह स्टडी Nature Sustainability में पब्लिश हुई है.

मल-मूत्र में होते हैं जरूरी पोषक तत्व

इंसानों और पशुओं के अपशिष्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. यही तत्व पौधों की वृद्धि और फसल के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. समस्या यह है कि इन पोषक तत्वों का बड़ा हिस्सा खेती में वापस नहीं पहुंच पाता. रिसर्चर्स ने अलग-अलग देशों में फसलों, पशुओं और खाद के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़ों की स्टडी की. इसके लिए उन्होंने 146 देशों तक के विभिन्न डेटा स्रोतों का इस्तेमाल किया और यह समझने की कोशिश की कि अपशिष्ट में मौजूद पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर खेती को कितना फायदा हो सकता है.

नाइट्रोजन से लेकर पोटैशियम तक का फायदा

स्टडी में पाया गया कि मानव और कम इस्तेमाल किए जा रहे पशु अपशिष्ट में मौजूद पोषक तत्वों को दोबारा खेती में इस्तेमाल करने से खनिज खाद पर निर्भरता कम की जा सकती है. अगर इन पोषक तत्वों को राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया में खनिज खाद के शुद्ध आयात की जरूरत नाइट्रोजन के मामले में करीब 41 फीसदी, फॉस्फोरस में 3 फीसदी और पोटैशियम में करीब 36 फीसदी तक कम हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि केमिकल खाद की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी. बल्कि उपलब्ध संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल करके खाद की जरूरत का एक हिस्सा पूरा किया जा सकता है.

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किसानों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है?

अगर स्थानीय स्तर पर पशुओं के अपशिष्ट को सही तरीके से इकट्ठा करके और सुरक्षित प्रक्रिया के बाद खेतों में इस्तेमाल किया जाए, तो किसानों को पोषक तत्वों का एक अतिरिक्त स्रोत मिल सकता है. इससे कुछ इलाकों में बाहर से खाद मंगाने की जरूरत भी कम हो सकती है. हालांकि, इसमें सबसे बड़ी चुनौती अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना है. मानव अपशिष्ट में रोगाणु, दवाओं के अवशेष और कुछ अन्य प्रदूषक मौजूद होते हैं. इसलिए इसे बिना उपचार के सीधे खेतों में इस्तेमाल करना सुरक्षित तरीका नहीं माना जा सकता.

पर्यावरण को भी मिल सकता है फायदा

अपशिष्ट में मौजूद पोषक तत्व अगर खेतों तक पहुंचने के बजाय पानी के स्रोतों में चले जाएं, तो प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. इन पोषक तत्वों को सही तरीके से खेती में वापस लाने से ऐसे नुकसान को कम करने में मदद मिलती है. रिसर्चर्स के मुताबिक इससे भोजन और खेती के बीच पोषक तत्वों का एक तरह का सर्कल भी बनाया जा सकता है.

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