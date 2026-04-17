हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफल-फूल और मसालों की खेती से बदलें तकदीर, कोल्ड स्टोरेज और बाग के लिए सरकार देगी लाखों रुपये

फल-फूल और मसालों की खेती से बदलें तकदीर, कोल्ड स्टोरेज और बाग के लिए सरकार देगी लाखों रुपये

National Horticulture Mission Scheme: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए सरकार किसानों को फल, फूल और मसालों और नए बाग लगाने से लेकर कोल्ड स्टोरेज बनाने तक लाखों रुपये का फंड मुहैया करा रही है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

National Horticulture Mission Scheme: पारंपरिक फसलों के चक्कर में पड़कर कई बार किसान भाई उतनी कमाई नहीं कर पाते जितनी वे मेहनत करते हैं. अगर आप भी लकीर का फकीर बनने के बजाय कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं. तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission) आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इस योजना का मकसद किसानों को गेहूं-चावल जैसी पारंपरिक खेती से हटाकर फल, फूल, सब्जी और मसालों की खेती की तरफ लाना है.

जहाँ मुनाफे की कोई लिमिट नहीं है. सरकार जानती है कि बागवानी में रिस्क और लागत थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वह नए बाग लगाने से लेकर फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने तक पर लाखों रुपये का फंड और भारी सब्सिडी दे रही है. यह सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि किसानों को बिजनेसमैन बनाने का एक शानदार मौका है.

नए बाग लगाने और नर्सरी के लिए तगड़ी मदद

बागवानी की शुरुआत हमेशा एक अच्छे पौधे और सही जमीन से होती है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अगर आप आम, अमरूद, नींबू या किसी भी फल का नया बाग लगाना चाहते हैं, तो सरकार आपको पौध रोपण और उसकी देखरेख के लिए आर्थिक सहायता देती है. यही नहीं, अगर आप खुद की नर्सरी शुरू करना चाहते हैं ताकि दूसरे किसानों को बढ़िया पौधे बेच सकें, तो उसके लिए भी सरकार लाखों रुपये का लोन और सब्सिडी प्रोवाइड करती है. इससे आपकी लागत कम हो जाती है और आप शुरुआत से ही फायदे में रहते हैं.

  • ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस बनाने के लिए भी इस मिशन के तहत अलग से बजट मिलता है.
  • हाइब्रिड बीजों और नई तकनीक को अपनाने पर सरकार किसानों का पूरा साथ देती है.

इस मदद से छोटे किसान भी बड़े लेवल पर हाई-टेक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: जामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव

फसल को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज

बागवानी फसलों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं. अक्सर मजबूरी में किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती है. लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है! सरकार कोल्ड चैन बनाने पर बहुत जोर दे रही है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज, कूलिंग चैंबर और रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने के लिए भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है. जब आपके पास अपनी फसल स्टोर करने की सुविधा होगी, तो आप मार्केट रेट बढ़ने पर ही अपना माल बेचेंगे, जिससे आपका सीधा प्रॉफिट बढ़ेगा.

  • छोटे पैक हाउस बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है.
  • अपनी फसल की खुद ग्रेडिंग और पैकिंग करके आप उसे सीधे बड़े शहरों या मॉल में सप्लाई कर सकते हैं.

यह इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आज़ाद करने की एक बड़ी कोशिश है.

मसालों और फूलों की खेती से होगी साल भर कमाई

सिर्फ फल ही नहीं, इस मिशन के तहत फूलों और मसालों की खेती को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है. आजकल शादियों और इवेंट्स की वजह से फूलों की डिमांड आसमान छू रही है, वहीं भारतीय मसालों की मांग पूरी दुनिया में है. अगर आप हल्दी, अदरक, मिर्च या औषधीय पौधों की खेती करते हैं, तो सरकार आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में भी मदद करती है. इससे आप कच्चा माल बेचने के बजाय उसका पाउडर या पेस्ट बनाकर बेच सकते हैं, जिससे आपकी तकदीर और जेब दोनों चमक सकती हैं.

  • फूलों की खेती के लिए पॉलीहाउस लगाने पर 50% से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है.
  • ट्रेनिंग और टेक्निकल जानकारी के लिए सरकार की तरफ से वर्कशॉप भी आयोजित की जाती हैं.

सही प्लानिंग और सरकारी फंड का इस्तेमाल करके आप अपनी साधारण सी जमीन को सोने की खान में बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खीरा निकलेगा एकदम मीठा और रसीला, बस खेती के दौरान न करें ये छोटी गलतियां

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips National Horticulture Mission Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फल-फूल और मसालों की खेती से बदलें तकदीर, कोल्ड स्टोरेज और बाग के लिए सरकार देगी लाखों रुपये
फल-फूल और मसालों की खेती से बदलें तकदीर, कोल्ड स्टोरेज और बाग के लिए सरकार देगी लाखों रुपये
एग्रीकल्चर
Summer Special Crops: कम दिनों में तैयार होने वाली ये फसलें, बदल देंगी आपकी किस्मत
कम दिनों में तैयार होने वाली ये फसलें, बदल देंगी आपकी किस्मत
एग्रीकल्चर
Yellow Watermelon cultivation: घर के आंगन में ऐसे उगाएं पीला तरबूज, पेट के साथ जेब भी हो जाएगी भारी
घर के आंगन में ऐसे उगाएं पीला तरबूज, पेट के साथ जेब भी हो जाएगी भारी
एग्रीकल्चर
Rythu Bandhu Scheme: क्या है रायथु बंधु योजना, जानें किन किसानों को मिलता है इसका लाभ?
क्या है रायथु बंधु योजना, जानें किन किसानों को मिलता है इसका लाभ?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
इंडिया
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
शिक्षा
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget