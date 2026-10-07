ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कट जाएगा नाम! इस बात का ख्याल रखें किसान भाई

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कट जाएगा नाम! इस बात का ख्याल रखें किसान भाई

CM Kisan Yojana: राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जरूरी खबर है. योजना का लाभ लेने वाले किसानों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Oct 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर है. अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो सिर्फ खेती की जमीन होना ही काफी नहीं है. किसान की पहचान, ई-केवाईसी और परिवार से जुड़ी जानकारी भी सही होना जरूरी है. हाल में ऐसे करीब 9 लाख किसान सामने आए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला. इसके पीछे कई वजहें बताई गई थीं. ऐसे में किसान समय रहते अपनी जानकारी जांच लें, ताकि आगे मिलने वाली किस्त में परेशानी न हो. 

राजस्थान में किसान आईडी को अब कृषि योजनाओं से जोड़ने पर खास जोर दिया जा रहा है. 28 सितंबर 2026 को राज्य सरकार ने बताया कि, प्रदेश में 90.19 लाख किसान आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है. किसान आईडी को पीएम-किसान, फसल बीमा और खाद वितरण जैसी व्यवस्थाओं से भी जोड़ा गया है. इसलिए अगर किसी किसान की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है तो उसे इसे जल्द पूरा करवाना चाहिए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
बारिश ने बर्बाद कर दी फसल? इन तरीकों से किसान कर सकते हैं नुकसान की भरपाई
बारिश ने बर्बाद कर दी फसल? इन तरीकों से किसान कर सकते हैं नुकसान की भरपाई
एग्रीकल्चर
सर्दियां आने से पहले अपने खेत को यूं करें तैयार, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
सर्दियां आने से पहले अपने खेत को यूं करें तैयार, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
एग्रीकल्चर
ICAR-IARI ने डिवेलप की Pusa Wheat 3471, किसानों के लिए क्यों है खास?
ICAR-IARI ने डिवेलप की Pusa Wheat 3471, किसानों के लिए क्यों है खास?

पीएम किसान की e-KYC जरूर पूरी करें

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पीएम किसान की जानकारी भी जरूरी है. पीएम किसान का लाभ लेने के लिए e-KYC कराना जरूरी है. अगर e-KYC पूरी नहीं है, तो पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है. किसान पीएम किसान की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या दूसरे उपलब्ध तरीकों से अपनी e-KYC की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं.

एक परिवार से दो लोग लाभ न लें

योजना में एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों के नाम पर लाभ मिलने की स्थिति में जांच की जा रही है. पति-पत्नी दोनों के नाम योजना में दर्ज होने पर भी एक नाम हटाया जा सकता है. पीएम किसान की आधिकारिक जानकारी में भी पति-पत्नी या वयस्क और नाबालिग सदस्य के एक साथ लाभ लेने वाले मामलों को जांच के दायरे में रखा गया है. 

यह भी पढ़ें: बारिश ने बर्बाद कर दी फसल? इन तरीकों से किसान कर सकते हैं नुकसान की भरपाई

नाबालिग सदस्य का नाम भी जांच में आ सकता है

अगर परिवार के किसी नाबालिग सदस्य के नाम पर योजना का लाभ लिया जा रहा है तो उसकी पात्रता की जांच हो सकती है. इसलिए किसान परिवार को अपने आवेदन में दर्ज सभी सदस्यों की जानकारी एक बार जरूर देख लेनी चाहिए.
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कट जाएगा नाम! इस बात का ख्याल रखें किसान भाई

नाम कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं

अगर किसी किसान को किस्त का पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना नाम और योजना की स्थिति जांचनी चाहिए. राजस्थान में इसके लिए राजसहकार पोर्टल पर जाकर Citizen Corner में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति देखी जा सकती है. अगर फार्मर आईडी या e-KYC जैसी कोई कमी है तो उसे पूरा करवाएं और गलत पारिवारिक जानकारी को भी ठीक कराएं. 

पात्र किसान आगे फिर पा सकते हैं लाभ

सरकार की कोशिश है कि सही और पात्र किसानों तक योजना का पैसा पहुंचे. इसलिए जिन किसानों का नाम किसी कमी या सत्यापन की वजह से रुका है, उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करवानी चाहिए. जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को आगे की किस्तों का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है. राजस्थान सरकार की नई किसान आईडी व्यवस्था भी इसी तरह किसानों की पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ को आपस में जोड़ने के लिए तैयार की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: 2 भैंस से शुरू करें डेयरी, सरकार देगी 75% तक अनुदान! ऐसे करें आवेदन

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes CM Kisan Samman Nidhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बारिश ने बर्बाद कर दी फसल? इन तरीकों से किसान कर सकते हैं नुकसान की भरपाई
बारिश ने बर्बाद कर दी फसल? इन तरीकों से किसान कर सकते हैं नुकसान की भरपाई
एग्रीकल्चर
सर्दियां आने से पहले अपने खेत को यूं करें तैयार, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
सर्दियां आने से पहले अपने खेत को यूं करें तैयार, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
एग्रीकल्चर
ICAR-IARI ने डिवेलप की Pusa Wheat 3471, किसानों के लिए क्यों है खास?
ICAR-IARI ने डिवेलप की Pusa Wheat 3471, किसानों के लिए क्यों है खास?
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
मध्य प्रदेश
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
बिहार
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
ऑटो
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget