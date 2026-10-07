मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कट जाएगा नाम! इस बात का ख्याल रखें किसान भाई

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर है. अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो सिर्फ खेती की जमीन होना ही काफी नहीं है. किसान की पहचान, ई-केवाईसी और परिवार से जुड़ी जानकारी भी सही होना जरूरी है. हाल में ऐसे करीब 9 लाख किसान सामने आए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला. इसके पीछे कई वजहें बताई गई थीं. ऐसे में किसान समय रहते अपनी जानकारी जांच लें, ताकि आगे मिलने वाली किस्त में परेशानी न हो.

राजस्थान में किसान आईडी को अब कृषि योजनाओं से जोड़ने पर खास जोर दिया जा रहा है. 28 सितंबर 2026 को राज्य सरकार ने बताया कि, प्रदेश में 90.19 लाख किसान आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है. किसान आईडी को पीएम-किसान, फसल बीमा और खाद वितरण जैसी व्यवस्थाओं से भी जोड़ा गया है. इसलिए अगर किसी किसान की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है तो उसे इसे जल्द पूरा करवाना चाहिए.

पीएम किसान की e-KYC जरूर पूरी करें

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पीएम किसान की जानकारी भी जरूरी है. पीएम किसान का लाभ लेने के लिए e-KYC कराना जरूरी है. अगर e-KYC पूरी नहीं है, तो पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है. किसान पीएम किसान की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या दूसरे उपलब्ध तरीकों से अपनी e-KYC की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं.

एक परिवार से दो लोग लाभ न लें

योजना में एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों के नाम पर लाभ मिलने की स्थिति में जांच की जा रही है. पति-पत्नी दोनों के नाम योजना में दर्ज होने पर भी एक नाम हटाया जा सकता है. पीएम किसान की आधिकारिक जानकारी में भी पति-पत्नी या वयस्क और नाबालिग सदस्य के एक साथ लाभ लेने वाले मामलों को जांच के दायरे में रखा गया है.

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नाबालिग सदस्य का नाम भी जांच में आ सकता है

अगर परिवार के किसी नाबालिग सदस्य के नाम पर योजना का लाभ लिया जा रहा है तो उसकी पात्रता की जांच हो सकती है. इसलिए किसान परिवार को अपने आवेदन में दर्ज सभी सदस्यों की जानकारी एक बार जरूर देख लेनी चाहिए.



नाम कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं

अगर किसी किसान को किस्त का पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना नाम और योजना की स्थिति जांचनी चाहिए. राजस्थान में इसके लिए राजसहकार पोर्टल पर जाकर Citizen Corner में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति देखी जा सकती है. अगर फार्मर आईडी या e-KYC जैसी कोई कमी है तो उसे पूरा करवाएं और गलत पारिवारिक जानकारी को भी ठीक कराएं.

पात्र किसान आगे फिर पा सकते हैं लाभ

सरकार की कोशिश है कि सही और पात्र किसानों तक योजना का पैसा पहुंचे. इसलिए जिन किसानों का नाम किसी कमी या सत्यापन की वजह से रुका है, उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करवानी चाहिए. जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को आगे की किस्तों का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है. राजस्थान सरकार की नई किसान आईडी व्यवस्था भी इसी तरह किसानों की पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ को आपस में जोड़ने के लिए तैयार की जा रही है.

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