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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा

कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा

Moong Farming Tips: वेस्टर्न यूपी में गेहूं-आलू की कटाई के बाद खाली खेतों में मूंग की खेती तेजी से बढ़ रही है. महज 90 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल किसानों को तगड़ा मुनाफा दे रही है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 12:11 PM (IST)
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Moong Farming Tips: वेस्टर्न यूपी के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जैसे जिलों में आलू की खुदाई और गेहूं की कटाई खत्म होने के बाद अब बड़े पैमाने पर मूंग की खेती की जा रही है. पहले के समय में गेहूं और आलू की फसलों के बाद खेत कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिए जाते थे. लेकिन अब किसान इस खाली समय में तीसरी फसल के रूप में मूंग को प्राथमिकता दे रहे हैं. 

आगरा संभाग के इस पूरे क्षेत्र में गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुवाई शुरू हो जाती है. महज 90 दिनों के भीतर तैयार होने वाली यह जायद फसल कम समय में तैयार हो जाती है. इसे उगाने में पानी की जरूरत बहुत सीमित होती है और बेहद कम लागत में किसानों को अपनी इस फसल से सीधे और अच्छे दाम मिल जाते हैं.

कम समय में मिल रहा अच्छा मुनाफा

इस खेती का सबसे बड़ा फायदा है कम लाग. मार्च के महीने में गेहूं और आलू की खुदाई के तुरंत बाद बोई जाने वाली यह फसल जून की शुरुआत तक कटकर पूरी तरह तैयार हो जाती है. यानी दो मुख्य फसलों के बीच का जो समय खाली जाता था. यह उसका सबसे स्मार्ट इस्तेमाल है. 

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आगरा और आसपास के इलाकों में इसकी खेती करने वाले बताते हैं कि प्रति हेक्टेयर लागत सिर्फ सात से आठ हजार रुपये के आसपास बैठती है. इस मामूली से खर्चे के बदले किसानों को प्रति हेक्टेयर करीब 12 से 15 क्विंटल तक की शानदार पैदावार बहुत आसानी से मिल जाती है. 

खाद-पानी की बचत

मूंग की इस खेती की एक और बड़ी खूबी यह है कि यह खुद एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है. दलहनी फसल होने की वजह से इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करती हैं. जिससे खेत की उपजाऊ क्षमता अपने आप सुधर जाती है और अगली फसल में खाद का पैसा बचता है. किसान इसमें महंगे केमिकल्स की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे फसल की क्वालिटी एकदम नंबर वन आ रही है.

मंडी में बंपर डिमांड

बाजार की बात करें तो मंडी में मूंग के दाम हमेशा बेहद मजबूत रहते हैं और यह छह से सात हजार रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हाथों-हाथ बिक जाती है. कम लागत में कई गुना ज्यादा मुनाफा देने की वजह से ही यह फसल इस पूरे बेल्ट में काफी मशहूर हो रही है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Moong Farming Tips Farming News
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