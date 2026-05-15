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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMonsoon Season Vegetables Farming Tips: मॉनसून में सोना बन जाएंगी ये सब्जियां, अभी से कर लें बुवाई की तैयारी

Monsoon Season Vegetables Farming Tips: मॉनसून में सोना बन जाएंगी ये सब्जियां, अभी से कर लें बुवाई की तैयारी

Monsoon Season Vegetables Farming Tips : मॉनसून के दौरान अगर आप सही समय पर सही सब्जियों की बुवाई करते हैं, तो इससे न सिर्फ अच्छी फसल मिलती, बल्कि बाजार में भी आपकी सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 May 2026 08:24 AM (IST)
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Monsoon Season Vegetables Farming Tips : जैसे ही गर्मियों का मौसम खत्म होता है और हवाओं में ठंडक आने लगती है, तो लोग सबसे ज्यादा इंतजार मॉनसून का करते हैं. खासकर किसान भाइयों के लिए यह समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही खरीफ की फसल की बुवाई होती है. यह वही मौसम है जब धान, तिलहन और दलहनी फसलें बोई जाती हैं, लेकिन बारिश सिर्फ धान या फसलों तक ही सीमित नहीं है. बरसात का पानी खेतों में और बगीचों में पौधों को नई एनर्जी देता है, पेड़-पौधे पहले से ज्यादा हरे-भरे और स्वस्थ दिखाई देने लगते हैं. 

मॉनसून के दौरान अगर आप सही समय पर सही सब्जियों की बुवाई करते हैं, तो इससे न सिर्फ अच्छी फसल मिलती, बल्कि बाजार में भी आपकी सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है. जिन किसानों के खेत ऊंचाई पर हैं और पानी का जमाव नहीं होता, उनके लिए इस समय हरी सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि मॉनसून में कौन-कौन सी सब्जियां बोई जा सकती हैं, जिन्हें उगा कर आप अपने लिए सोने का काम कर सकते हैं. 

मॉनसून में कौन-कौन सी सब्जियां बोई जा सकती हैं

1. हरी मिर्च - हरी मिर्च भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है. बरसात का मौसम हरी मिर्च उगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यह पौधा नम और गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है. इसे ट्रांसप्लांट मेथड से लगाया जाता है. जिसमें पहले बीज से पौधे तैयार करें. बीज लगभग 1-2 सेंटीमीटर गहरा और 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं. अब 3-4 हफ्ते बाद पौधों को गमले या ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें. रोजाना 5-6 घंटे धूप मिले और नियमित पानी दें. वहीं 50-60 दिन बाद मिर्च तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी. हरी मिर्च की मांग साल भर रहती है, और मॉनसून में मुनाफा ज्यादा होता है. 

2. टमाटर - टमाटर बरसात में उगाने के लिए आसान और फायदेमंद सब्जी है. उत्तर भारत में जून से अगस्त तक और दक्षिण भारत में जुलाई से अगस्त तक टमाटर लगाने का सही समय होता है. इसे उगाने के लिए पहले बीज से पौधे तैयार करें. साथ ही बीज को गहरा और 2-3 इंच दूरी पर लगाएं. अब 20-25 दिन बाद पौधों को गमले या ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें. बीज बोने के 10-14 दिन में अंकुरित होंगे और 110-150 दिन में टमाटर तैयार होगा. टमाटर की कई लोकप्रिय किस्में हैं, जैसे हिसार अरुण, काशी अमृत, पंत टमाटर-3, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. 

3. भिंडी -भिंडी विटामिन ए से भरपूर और कैलोरी में कम होती है. यह मॉनसून में जल्दी तैयार हो जाती है और किसान इसे उगा कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. भिंडी की खेती के लिए इसके बीज को गहरा और 12-18 इंच दूरी पर लगाएं. बीज बोने के लगभग 2 महीने बाद पहली फसल तैयार हो जाएगी. जमीन नम और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए. एक बीघा जमीन में भिंडी की खेती करके किसान डेढ़ से दो लाख रुपये तक मुनाफा कमा सकते हैं. 

4.  लौकी - लौकी उगाने में आसान और कम मेहनत वाली सब्जी है. यह मॉनसून में अच्छी तरह बढ़ती है. इसे उगाने के लिए बड़े गमले या ग्रो बैग में 3-4 बीज लगाएं. बीज की गहराई 1-2 इंच और पौधों के बीच 4-5 फीट की दूरी रखें. इसके बाद लौकी की बेल को जाली या क्रीपर नेट पर चढ़ने दें. और फल जब पूरी तरह पक जाए तब उसे तोड़ लें. लौकी की मांग बाजार में हमेशा रहती है, और यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है. 

5. खीरा - खीरा छोटा और जल्दी उगने वाला पौधा है. यह अपनी बेल पर चढ़कर छोटी जगह में भी अच्छी पैदावार देता है. इसी खेती के लिए बीज को 1 इंच गहरा और 2-3 इंच दूरी पर लगाएं. इसके बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस है. साथ ही अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप दें. 50-70 दिन में खीरा तैयार हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें - Profitable Farming: कम पानी में ज्यादा कमाई करके देंगी ये फसलें, नए किसानों के लिए काम की खबर

खेती के समय किन बातों का रखें ध्यान 

1. खेत की मिट्टी अच्छी तरह से खोदें और उसमें जैविक खाद मिलाएं. साथ ही जल निकासी सही होनी चाहिए. 

2. अच्छी और प्रमाणित किस्म के बीज लें. ध्यान रखें कि बीज ताजा और स्वस्थ होने चाहिए. 

3. हर सब्जी का उपयुक्त मौसम अलग होता है. मॉनसून में खरीफ की फसल और बरसात वाली सब्जियों की बुवाई समय पर करें. 

4. बीज को बहुत गहरा या बहुत उथला न लगाएं. पौधों के बीच सही दूरी रखें, जिससे हवा और धूप अच्छी लगे. 

5. पौधों को नियमित पानी दें, साथ ही ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पानी से पौधों को नुकसान हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - इन 5 जंगली फलों को उगाकर किसान भाई कर सकते हैं मोटी कमाई, जान लीजिए काम की बात

Published at : 15 May 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Gardening Tips Kharif Crop Monsoon Vegetables Monsoon Vegetable Farming Tips
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