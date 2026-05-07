Mint Farming Tips: भीषण गर्मी के मौसम में पुदीना किसी वरदान से कम नहीं है. यह न केवल आपके खान-पान का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को अंदरूनी ठंडक भी देता है. अक्सर बाजार से मिलने वाला पुदीना उतना ताजा नहीं होता. इसलिए इसे घर की बालकनी या किचन गार्डन में उगाना बढ़िया तरीका है.

पुदीना एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम मेहनत और देखरेख की जरूरत होती है. यह बहुत तेजी से फैलता है. अगर आप भी केमिकल फ्री और एकदम फ्रेश पुदीने का मजा लेना चाहते हैं. तो बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप गर्मियों भर अपनी जरूरतों के लिए भरपूर पैदावार पा सकते हैं.

इस तरीके से करें पुदीना उगाने की शुरुआत

घर पर पुदीना उगाने के लिए आपको बहुत महंगे सेटअप की जरूरत नहीं है. आप इसे गमले या किसी पुरानी टोकरी में भी आसानी से उगा सकते हैं. सबसे पहले एक ऐसा गमला चुनें जिसमें जल निकासी के लिए अच्छे छेद हों. पुदीने को नमी तो पसंद है पर जड़ों में पानी जमा होना नहीं.

आप इसे बाजार से लाए हुए ताजे पुदीने की टहनियों से भी उगा सकते हैं. बस टहनी के नीचे की पत्तियां हटा दें और इसे पानी या सीधे मिट्टी में लगा दें. कुछ ही दिनों में इसमें नई जड़ें आने लगेंगी और आपका पौधा धीरे-धीरे पूरे गमले को कवर कर लेगा. इससे आपको ताजी पत्तियों की सप्लाई मिलती रहेगी.

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कौनसी मिट्टी सही रहती है?

पुदीने की ग्रोथ के लिए मिट्टी का उपजाऊ और भुरभुरा होना बहुत जरूरी है. इससे इसकी जड़ें आसानी से फैल सकेंगी. आप मिट्टी में थोड़ी सी जैविक खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला सकते हैं. यह इसे जरूरी पोषण देगा. गर्मियों के दौरान पुदीने को ऐसी जगह रखें जहां इसे सीधी और बहुत तेज धूप न मिले.

सुबह की दो-तीन घंटे की धूप इसके लिए काफी होती है. दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी से बचाने के लिए इसे सेमी-शेड एरिया में रखना बेस्ट रहता है. समय-समय पर मिट्टी की नमी चेक करते रहें और हल्का पानी देते रहें जिससे पौधा हमेशा हरा-भरा बना रहे.

हार्वेस्टिंग के तरीके

पुदीने के पौधे को जितना ज्यादा काटा जाता है. यह उतना ही घना और बुशी होता है. इसलिए समय-समय पर इसकी ऊपर की टहनियों को तोड़ते रहें. इससे नई शाखाएं निकल सकेंगी. अगर आप देखते हैं कि पौधा बहुत लंबा और पतला हो रहा है. तो उसकी ट्रिमिंग कर दें.

इसके साथ ही कीटों से बचाव के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं. यह पूरी तरह सुरक्षित और नेचुरल है. घर का उगाया यह पुदीना न केवल आपकी चटनी और शरबत का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि इसकी खुशबू घर के वातावरण को भी तरोताजा रखेगी.

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