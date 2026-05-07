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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबाजार के पुदीने के कहें बाय-बाय, घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ढेर सारा पुदीना, गर्मियों में रहेंगे एकदम फिट

बाजार के पुदीने के कहें बाय-बाय, घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ढेर सारा पुदीना, गर्मियों में रहेंगे एकदम फिट

Mint Farming Tips: घर की बालकनी में पुदीना उगाकर आप गर्मियों में ताज़गी और अच्छी सेहत पा सकते हैं. बाजार के केमिकल वाले पुदीने के बजाय घर की टहनियों से इसे गमले में उगाना बहुत आसान और किफायती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 May 2026 04:19 PM (IST)
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Mint Farming Tips: भीषण गर्मी के मौसम में पुदीना किसी वरदान से कम नहीं है. यह न केवल आपके खान-पान का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को अंदरूनी ठंडक भी देता है. अक्सर बाजार से मिलने वाला पुदीना उतना ताजा नहीं होता. इसलिए इसे घर की बालकनी या किचन गार्डन में उगाना बढ़िया तरीका है. 

पुदीना एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम मेहनत और देखरेख की जरूरत होती है. यह बहुत तेजी से फैलता है. अगर आप भी केमिकल फ्री और एकदम फ्रेश पुदीने का मजा लेना चाहते हैं. तो बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप गर्मियों भर अपनी जरूरतों के लिए भरपूर पैदावार पा सकते हैं.

इस तरीके से करें पुदीना उगाने की शुरुआत 

घर पर पुदीना उगाने के लिए आपको बहुत महंगे सेटअप की जरूरत नहीं है. आप इसे गमले या किसी पुरानी टोकरी में भी आसानी से उगा सकते हैं. सबसे पहले एक ऐसा गमला चुनें जिसमें जल निकासी के लिए अच्छे छेद हों. पुदीने को नमी तो पसंद है पर जड़ों में पानी जमा होना नहीं. 

आप इसे बाजार से लाए हुए ताजे पुदीने की टहनियों से भी उगा सकते हैं. बस टहनी के नीचे की पत्तियां हटा दें और इसे पानी या सीधे मिट्टी में लगा दें. कुछ ही दिनों में इसमें नई जड़ें आने लगेंगी और आपका पौधा धीरे-धीरे पूरे गमले को कवर कर लेगा. इससे आपको ताजी पत्तियों की सप्लाई मिलती रहेगी.

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कौनसी मिट्टी सही रहती है?

पुदीने की ग्रोथ के लिए मिट्टी का उपजाऊ और भुरभुरा होना बहुत जरूरी है. इससे इसकी जड़ें आसानी से फैल सकेंगी. आप मिट्टी में थोड़ी सी जैविक खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला सकते हैं. यह इसे जरूरी पोषण देगा. गर्मियों के दौरान पुदीने को ऐसी जगह रखें जहां इसे सीधी और बहुत तेज धूप न मिले. 

सुबह की दो-तीन घंटे की धूप इसके लिए काफी होती है. दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी से बचाने के लिए इसे सेमी-शेड एरिया में रखना बेस्ट रहता है. समय-समय पर मिट्टी की नमी चेक करते रहें और हल्का पानी देते रहें जिससे पौधा हमेशा हरा-भरा बना रहे.

हार्वेस्टिंग के तरीके

पुदीने के पौधे को जितना ज्यादा काटा जाता है. यह उतना ही घना और बुशी होता है. इसलिए समय-समय पर इसकी ऊपर की टहनियों को तोड़ते रहें. इससे नई शाखाएं निकल सकेंगी. अगर आप देखते हैं कि पौधा बहुत लंबा और पतला हो रहा है. तो उसकी ट्रिमिंग कर दें.

इसके साथ ही कीटों से बचाव के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं. यह पूरी तरह सुरक्षित और नेचुरल है. घर का उगाया यह पुदीना न केवल आपकी चटनी और शरबत का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि इसकी खुशबू घर के वातावरण को भी तरोताजा रखेगी. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 May 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mint Farming Farming News
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