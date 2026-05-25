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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने बेडरूम में ही कर सकते हैं इन फसलों की खेती, कुछ दिनों में ही तैयार हो जाती है पौध

अपने बेडरूम में ही कर सकते हैं इन फसलों की खेती, कुछ दिनों में ही तैयार हो जाती है पौध

MIcrogreen Growing Tips: बेडरूम में बिना मिट्टी और धूप के मात्र 7 से 10 दिनों में तैयार होने वाली इस अनोखी और आधुनिक खेती की पूरी ए-टू-जेड प्रोसेस. जानें इसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 May 2026 10:45 AM (IST)
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MIcrogreen Growing Tips: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में अगर आप भी फ्रेश और केमिकल-फ्री खाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको किसी बड़े खेत या गार्डन की जरूरत नहीं है. आप अपने बेडरूम के एक छोटे से कोने में ही शानदार खेती कर सकते हैं. जिसे मॉडर्न भाषा में माइक्रोग्रीन्स कहते हैं. पालक, मेथी, सरसों, मूली और धनिया जैसी रोजाना काम आने वाली फसलों को आप अपने कमरे में आसानी से उगा सकते हैं. 

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको न तो मिट्टी की जरूरत है और न ही सूरज की तेज धूप की. बस कुछ ही दिनों की देखरेख और आपकी हरी-भरी, फ्रेश पौध मात्र 7 से 10 दिनों के अंदर प्लेट में सजने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. जान लीजिए इसका सही और आसान तरीका.

बेडरूम में ऐसे उगाएं माइक्रोग्रीन्स 

अपने कमरे में इस मिनी फार्म को शुरू करने के लिए आपको एक छिछली यानी कम गहरी ट्रे की जरूरत होगी. इसमें मिट्टी की जगह कोकोपीट यानी नारियल के छिलके का बुरादा की एक पतली लेयर बिछाएं. जिससे कमरे में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी. अब मेथी, सरसों या पालक के बीजों को थोड़ी देर पानी में भिगोने के बाद इस कोकोपीट पर बराबर तरीके से फैला दें. 

इन बातों का ध्यान रखें

इसके बाद एक स्प्रे बॉटल लें और बीजों पर हल्का सा पानी छिड़कें जिससे वहां नमी बनी रहे लेकिन ध्यान रहे कि पानी जमा न होने पाए. चूंकि बेडरूम में नेचुरल धूप नहीं आती इसलिए पौधों को एनर्जी देने के लिए आप एलईडी ग्रो लाइट्स का इस्तेमाल करें और इन्हें दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे ऑन रखें. जब 7-10 दिनों में ये पौधे 2-3 इंच के हो जाएं, तो कैंची से इनकी कटाई कर लें.

यह भी पढ़ें: तेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल

माइक्रोग्रीन्स के फायदे 

इस तरह बेडरूम में उगाई गई छोटी-छोटी पत्तियां सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं होतीं. बल्कि न्यूट्रिशन के मामले में भी बड़े-बड़े विटामिन्स को फेल करती हैं. रिसर्च बताती है कि इन नन्हे पौधों में नॉर्मल सब्जियों के मुकाबले लगभग 40 गुना ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. 

एक हफ्ते में तैयार फसल

कोकोपीट का इस्तेमाल होने की वजह से आपके आलीशान बेडरूम में मिट्टी की कीचड़ या गंदगी का कोई चांस ही नहीं रहता यानी पूरी सफ़ाई के साथ फार्मिंग होती है. सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें आपको हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता महज एक सिंगल वीक में आपकी क्रिस्पी और फ्रेश फसल कटाई के लिए रेडी हो जाती है. जिसे आप सलाद, सूप या सैंडविच में डालकर खा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 May 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Microgreens
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