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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के लिए वाइट गोल्ड है यह फसल, इस तरीके से करें खेती, हर सीजन में होगी पैसों की बारिश

किसानों के लिए वाइट गोल्ड है यह फसल, इस तरीके से करें खेती, हर सीजन में होगी पैसों की बारिश

Makhana Farming Tips: मखाने की खेती किसानों के लिए वाइट गोल्ड की तरह है जिससे हर सीजन में बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. सही तरीके से बागवानी करके किसान लाखों की कमाई कर सकते हैं.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 10:17 AM (IST)
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Makhana Farming Tips: देश में आजकल किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले नकदी फसलों की तरफ ज्यादा रुझान ले रहे हैं. अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसी खेती की तलाश में हैं जो आपके लिए कमाई के दरवाजे खोल दे तो मखाने की खेती आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है. मखाने को इसके बेमिसाल फायदों और बाजार में मिलने वाली ऊंची कीमतों की वजह से वाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहा जाता है. 

हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच इसकी डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती. आप अपने इलाके के जलजमाव वाले खेतों, गढ्ढों या तालाबों का इस्तेमाल करके हर सीजन में इससे लाखों रुपये का मोटा मुनाफा बेहद आसानी से कमा सकते हैं. 

ऐसे करें नर्सरी की तैयारी

मखाने की खेती दो तरीकों से की जाती है एक पारंपरिक तालाब वाली विधि और दूसरी खेतों में जलजमाव करके की जाने वाली तकनीक. इसकी शुरुआत दिसंबर से जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार करके की जाती है. नर्सरी में जब पौधे लगभग दो महीने के हो जाते हैं तब अप्रैल के आसपास इन्हें मुख्य खेत या तालाब में शिफ्ट कर दिया जाता है. 

मखाने की बुआई का सही तरीका

मखाने के पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए खेत में कम से कम दो से तीन फीट पानी हमेशा भरा रहना जरूरी है. बुआई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सही मात्रा में जैविक खाद और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. 

यह भी पढ़ें: क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई

इतने समय में फसल तैयार

मखाने की फसल को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है. अगस्त से सितंबर के बीच इसके फल पानी की सतह के नीचे बैठने लगते हैं. जिन्हें मजदूरों की मदद से बाहर निकाला जाता है. इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग, सुखाने और फिर कड़ाही में भूनकर लावे यानी मखाने निकालने का प्रोसेस शुरू होता है. बाजार में मखाने के बीज और तैयार मखाने दोनों की कीमतें अच्छी मिलती है. एक बार निवेश करने के बाद यह फसल आपकी लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा रिटर्न देती है. 

यह भी पढ़ें: जुलाई से पहले कर लें इन फूलों की तैयारी, पूरे सीजन फूलो से लदा रहेगा आपका बगीचा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Makhana Farming Farming News
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