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प्याज के छिलके से ऐसे बनाएं खाद, कम पानी में ये सब्जियां उगाएं

प्याज के छिलकों को फेंकने की बजाय घर पर तैयार करें जैविक खाद और कम पानी में उगाएं ये सब्जियां, पानी की बचत के साथ पौधों को पोषण भी मिलेगा पोषण

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 29 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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Onion Peel Compost: अगर आप घर में किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण ज्यादा सब्जियां उगाने से हिचकते हैं, तो कुछ आसान तरीको को अपनाया जा सकता है. प्याज के छिलके जैसे किचन वेस्ट का इस्तेमाल पौधों के लिए खाद बनाने में किया जा सकता है. वहीं कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, जिन्हें सही मिट्टी, गमले और सिंचाई के तरीके के साथ अपेक्षाकृत कम पानी में उगाया जा सकता है. इससे घर के जैविक कचरे का इस्तेमाल भी होगा और गार्डन की देखभाल भी आसान रहेगी.

प्याज के छिलकों से ऐसे तैयार करें खाद

प्याज के छिलकों को पहले अच्छी तरह साफ करके धूप में सुखा लें. जब छिलके पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर या पीसकर पाउडर जैसा बना लें. इसे सीधे मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है. आप छिलकों को पानी में भिगोकर कुछ समय बाद उस पानी को पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं. हालांकि, केवल प्याज के छिलकों को पूर्ण खाद नहीं माना जाना चाहिए. बेहतर कंपोस्ट के लिए इसमें सूखे पत्ते, सब्जियों के जैविक अवशेष और दूसरी कंपोस्ट सामग्री मिलाकर अच्छी तरह सड़ाना जरुरी है. ताजे या सड़े हुए छिलके सीधे बहुत ज्यादा मात्रा में डालने से बचें.

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कम पानी में उगाएं ये सब्जियां

किचन गार्डन में ऐसी सब्जियों को चुना जा सकता है, जिन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है. मूली, गाजर, चुकंदर और कुछ पत्तेदार सब्जियां सही मौसम और मिट्टी में घर पर उगाई जा सकती हैं. कम पानी की बचत के लिए मिट्टी में जैविक खाद मिलाना, गमले में पर्याप्त जल निकासी रखना और पौधों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करना जरूरी है. मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पानी देना कई पौधों के लिए उपयोगी तरीका हो सकता है.

पानी बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

सब्जियों को उगाते समय सुबह या शाम के समय सिंचाई करना बेहतर रहता है, क्योंकि तेज धूप में पानी जल्दी वाष्पित हो सकता है. पौधों के आसपास सूखी पत्तियों या जैविक मल्च की परत बिछाने से मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. गमलों में जरूरत से ज्यादा पानी डालने के बजाय पौधे और मौसम देखकर मात्रा तय करें. इस तरह प्याज के छिलकों से बने जैविक पदार्थ और पानी की समझदारी से की गई सिंचाई, दोनों मिलकर किचन गार्डन को अधिक टिकाऊ बना सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 29 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
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