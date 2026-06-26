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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMaharashtra Farmer Loan: इस राज्य की सरकार माफ करने जा रही किसानों का लोन, जानिए कहीं आपकी किस्मत तो नहीं खुली

Maharashtra Farmer Loan: इस राज्य की सरकार माफ करने जा रही किसानों का लोन, जानिए कहीं आपकी किस्मत तो नहीं खुली

राज्य मंत्रिमंडल ने लोन माफी के लिए पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करने का फैसला लिया है. सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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Maharashtra Farmer Loan: महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम उठाए हैं. राज्य मंत्रिमंडल ने लोन माफी के लिए पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करने का फैसला लिया है. सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें आगामी फसल के लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी. कर्ज माफी का मुद्दा लंबे समय से राज्य की राजनीति और किसान संगठनों की मांगों के केंद्र में रहा है. वहीं सरकार का अनुमान है की योजना से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है और 65 लाख से ज्यादा लोन खातों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा. 

सरकार की कर्ज माफी योजना 

राज्य सरकार ने इस योजना के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना नाम लिया है. इसके तहत उन किसानों को राहत जाएगी, जिनका कुल बकाया फसल लोन, मूलधन और ब्याज सहित 2 लाख रुपये तक है. सरकार ने योजना के लिए करीब 36, 585 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. कर्ज के दबाव से जूझ रहे किसानों को राहत मिलने से वह नई फसल के लिए निवेश कर सकेंगे और भविष्य में कृषि एक्टिविटी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे. 

महिलाओं का कर्ज होगा माफ 

इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है. इसके अनुसार फसल लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए. यह लोन 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए और किसानों ने 31 मार्च 2026 तक उसका पेमेंट नहीं किया हो. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों का 2  लाख रुपये तक का बकाया कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा. इस योजना में भूमि स्वामित्व को पात्रता का आधार नहीं बनाया गया है. 

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2 लाख से ज्यादा लोन के लिए क्या व्यवस्था? 

जिन किसानों पर 2 लाख से ज्यादा का बकाया लोन है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है. ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से ऊपर की राशि स्वयं जमा करनी होगी. इसके बाद में 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी के पात्र बन सकेंगे. सरकार ने ऐसे किसानों को अतिरिक्त बकाया राशि जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया है. इससे ज्यादा कर्ज वाले किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. 

समय पर कर चुकाने वालों को भी मिलेगा फायदा 

सरकार ने केवल कर्ज माफी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है, जो समय पर लोन का पेमेंट करते हैं. योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम 2 वर्षों के दौरान निर्धारित समय सीमा में फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. हालांकि इसके लिए किसानों को चालू वित्तीय वर्ष लोन भी समय पर चुकाना होगा. सरकार का कहना है कि इससे समय पर लोन पेमेंट की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Maharashtra Farmer Laon Waiver Crop Loan For Farmer Maharashtra Government Farmer
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