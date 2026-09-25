गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगुड़हल के पौधे में नहीं आ रहे फूल, करें ये काम

गुड़हल के पौधे में नहीं आ रहे फूल, करें ये काम

अगर आपका गुड़हल का पौधा हरा-भरा होने के बावजूद फूल नहीं दे रहा है, तो यह शायद किसी पदार्थ की कमी या सही देखभाल न करने के संकेत हो सकते हैं. जानें गुड़हल के पौधे की देखभाल के बारे में.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 25 Sep 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

गुड़हल का पौधा अपने बड़े और खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है. इसे घर की बालकनी, छत, आंगन या बगीचे में आसानी से लगाया जा सकता है. कई बार गुड़हल का पौधा खूब पत्तियां और नई शाखाएं तो निकालता है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते. गुड़हल का पौधा लगाना तो आसान होता है. इसलिए लोग उसे लगाने के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं.

ऐसी स्थिति में लोग अक्सर पौधे को ज्यादा खाद या पानी देना शुरू कर देते हैं, जबकि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है. अगर आपके गमले में लगा गुड़हल भी फूल नहीं दे रहा है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जानें गुड़हल के पौधे की सही देखभाल और कुछ जरूरी बातों के बारे में.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
एग्रीकल्चर
सितंबर खत्म होने से पहले लगाएं ये 3 फसलें, होगा तगड़ा मुनाफा
सितंबर खत्म होने से पहले लगाएं ये 3 फसलें, होगा तगड़ा मुनाफा
एग्रीकल्चर
हरियाणा में पराली न जलाने पर मिलेगा इनाम, 1200 रुपये/एकड़ देगी सरकार
हरियाणा में पराली न जलाने पर मिलेगा इनाम, 1200 रुपये/एकड़ देगी सरकार
एग्रीकल्चर
किस फसल में सबसे ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का खतरा? ऐसे करें सुरक्षा
किस फसल में सबसे ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का खतरा? ऐसे करें सुरक्षा

पौधे को पर्याप्त धूप दें

गुड़हल में फूल कम आने की एक बड़ी वजह पर्याप्त धूप न मिलना हो सकती है. इस पौधे को अच्छी रोशनी पसंद ह. अगर पौधा ऐसी जगह रखा है जहां दिनभर छाया रहती है, तो उसकी पत्तियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल आने में कमी होने लगती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोज कई घंटे सीधी धूप मिल सके. हालांकि बहुत तेज गर्मी में पौधे की स्थिति देखकर उसकी देखभाल करें और जरूरत के अनुसार दोपहर की कड़ी धूप से बचाव करें.

जरूरत से ज्यादा पानी न दें

गुड़हल को पानी चाहिए, लेकिन हर दिन जरूरत से ज्यादा पानी देना सही नहीं है. लगातार गीली मिट्टी रहने से जड़ों पर असर पड़ता है और पौधे की बढ़वार प्रभावित होने लगती है. पानी देने से पहले गमले की ऊपरी मिट्टी को उंगली से छूकर देखें. अगर मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो तो ही पौधे को पानी दें. साथ ही गमले में नीचे पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद जरूर होने चाहिए. जिससे गमले में पानी न भरें.

यह भी पढ़ें: गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड

समय-समय पर करें छंटाई

गुड़हल के पौधे में पुरानी, कमजोर और सूखी शाखाओं को हटाना जरूरी है. समय-समय पर छंटाई करने से पौधे में नई शाखाओं के विकास होने में मदद मिलती है. नई शाखाओं पर आगे चलकर फूल आने की संभावना रहती है. हालांकि छंटाई बहुत ज्यादा न करें. पौधे की स्थिति और मौसम को ध्यान में रखकर केवल सूखी या कमजोर शाखाओं को हटाना बेहतर रहता है.

मिट्टी की भी जांच करें

गमले में कई साल से एक ही मिट्टी रहने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है. ऐसे में अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है या पानी आसानी से नहीं निकल रहा है, तो पौधे की जड़ों को पर्याप्त हवा और पोषक तत्व नहीं मिल पाते. गुड़हल के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो और जैविक पदार्थ मौजूद हों. समय-समय पर मिट्टी को हल्का ढीला करें और जरूरत के अनुसार इसमें जैविक सामग्री मिलाएं.

कीटों पर रखें नजर

अगर पौधे की नई पत्तियां सिकुड़ रही हैं, चिपचिपी हो रही हैं या पत्तियों के नीचे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो यह कीटों का हमला हो सकता है. कीट पौधे का रस चूसकर उसकी बढ़वार और फूल बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं. इसलिए सप्ताह में एक-दो बार पत्तियों और नई शाखाओं की जांच करें. समस्या दिखाई देने पर शुरुआती स्तर पर ही उचित नियंत्रण उपाय अपनाएं.

यह भी पढ़ें: पीला दूध दे रही भैंस? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
एग्रीकल्चर
सितंबर खत्म होने से पहले लगाएं ये 3 फसलें, होगा तगड़ा मुनाफा
सितंबर खत्म होने से पहले लगाएं ये 3 फसलें, होगा तगड़ा मुनाफा
एग्रीकल्चर
हरियाणा में पराली न जलाने पर मिलेगा इनाम, 1200 रुपये/एकड़ देगी सरकार
हरियाणा में पराली न जलाने पर मिलेगा इनाम, 1200 रुपये/एकड़ देगी सरकार
एग्रीकल्चर
किस फसल में सबसे ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का खतरा? ऐसे करें सुरक्षा
किस फसल में सबसे ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का खतरा? ऐसे करें सुरक्षा
Advertisement

वीडियोज

बद्रीनाथ धाम को म्यूजिक शो का मंच बनाने की कोशिश, हिंदू भक्त और प्रकृति प्रेमी नाराज
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी
YRKKH: Kabir से शादी की ज़िद पर अड़ी Maira, Armaan ने उठाया हाथ!
Bollywood News: Love & War पोस्टर पर ट्रोलिंग: क्या भंसाली का मैजिक पड़ा फीका? (25.09.26)
Breaking | SIR Controversy | Election Commission: Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
बिहार
जन सुराज ने कर दी बड़ी मांग, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'
जन सुराज ने कर दी बड़ी मांग, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
बॉलीवुड
Avengers: Doomsday का माहौल 2 महीने पहले ही सेट, री-रिलीज में Endgame Encore ने पहले दिन ही छाप लिए 8 करोड़
Avengers: Doomsday आने से पहले ही मार्वल ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी
इंडिया
पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना
पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना
एग्रीकल्चर
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
इंडिया
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget