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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजून से पहले कर लें ये तैयारियां, खरीफ की फसलों में बंपर उत्पादन से होगी छप्परफाड़ कमाई

जून से पहले कर लें ये तैयारियां, खरीफ की फसलों में बंपर उत्पादन से होगी छप्परफाड़ कमाई

Kharif Season Farming Tips: खरीफ सीजन में बंपर मुनाफे के लिए जून और मानसून आने से पहले खेतों की गहरी जुताई कर लें. उन्नत और उपचारित बीजों का चयन करने के साथ मिट्टी की जांच कर लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 May 2026 10:32 AM (IST)
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Kharif Season Farming Tips:  खरीफ सीजन के शुरू होते ही किसानों के लिए साल की सबसे बड़ी खेती की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसके लिए आखिरी वक्त का इंतजार करना भारी पड़ सकता है. अगर आप खरीफ की फसलों से बंपर उत्पादन और छप्परफाड़ कमाई करना चाहते हैं, तो जून का महीना और मानसून आने से पहले ही अपनी पूरी रणनीति तैयार कर लें.

एडवांस प्लानिंग और सही समय पर की गई तैयारियां न सिर्फ खेती की लागत को कम करती हैं बल्कि फसलों को शुरुआती दौर में ही बीमारियों और मौसम की मार से भी बचाती हैं. सही समय पर खेत की तैयारी, उत्तम बीजों का चयन और उन्नत तकनीकों की जानकारी ही आपको इस सीजन का असली मुनाफा दिलाएगी. चलिए आपको बताते हैं उन जरूरी कामों के बारे में जिन्हें आपको अभी निपटा लेना चाहिए.

खेतों की एडवांस तैयारी

खरीफ फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने खेतों को सही तरीके से तैयार करना. जून से पहले किसानों को अपने खेतों की गहरी जुताई कर देनी चाहिए जिससे मिट्टी को तेज धूप मिल सके जिससे उसमें मौजूद हानिकारक कीट और फंगस पूरी तरह खत्म हो जाएं.

मिट्टी की सेहत चेक करवाएं

इसके साथ ही अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि यह पता चल सके कि जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है. इस समय खेतों में अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता और उपजाऊ शक्ति दोनों बढ़ जाती है. जल निकासी का भी उचित प्रबंध अभी से कर लें ताकि भारी बारिश में फसलें खराब न हों.

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उन्नत बीजों का चयन 

बेहतर उत्पादन की पूरी कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं. किसानों को हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से ही उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीजों की खरीदारी करनी चाहिए जो कम पानी या रोग प्रतिरोधी हों.

बीजों का सही से उपचार

इसके अलावा, बुवाई से पहले बीजों का सही तरीके से उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है. फफूंदनाशक या जैविक कल्चर से बीजों को उपचारित करने से शुरुआती पौधों में फंगस और कीड़ों का हमला नहीं होता है और सभी बीज अच्छे से अंकुरित होते हैं. सही समय पर सही बीज का चुनाव और उपचार आपको फसल के नुकसान से बचाएगा और आपकी बंपर पैदावार का रास्ता साफ करेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 May 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Kharif Season
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