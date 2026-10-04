तुलसी के पास आलू रखने से क्या होता है, सच में हरा-भरा रहता है पौधा?

आज कल सोशल मीडिया पर तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के लिए उसके पास आलू रखने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या सच में आलू रखने से पौधा हरा-भरा रहता है. सही जानकारी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से आपकी तुलसी प्रभावित हो सकती है.

कहा जा रहा है कि आलू से मिलने वाले पोषक तत्व तुलसी की ग्रोथ बढ़ाते हैं. हालांकि बिना किसी सही जानकारी के ऐसा करने से आपकी तुलसी की गुणवत्ता खराब हो सकती है. आइए जानते हैं तुलसी के पास आलू रखने से क्या होता है.

आलू तुलसी के लिए फायदेमंद होता है?

आलू में मुख्य रूप से स्टार्च होता है और इसके अलावा पोटैशियम समेत कुछ खनिज भी पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे पौधों के लिए प्राकृतिक खाद के तौर पर इस्तेमाल करने की बातें कही जाती हैं. हालांकि सिर्फ कच्चा आलू तुलसी के गमले के पास रख देने से उसके पोषक तत्व सीधे पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच जाते. इसके लिए जैविक पदार्थ के टूटने और पोषक तत्वों के मिट्टी में उपलब्ध होने जैसी प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं.

आलू मिट्टी में दबाने से क्या होगा?

अगर आलू को काटकर या पूरा गमले की मिट्टी में दबा दिया जाए, तो वह धीरे-धीरे सड़ना शुरू कर होता है. उसके जैविक पदार्थ के टूटने से कुछ पोषक तत्व मिट्टी में वापस जा सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आलू संतुलित खाद का विकल्प बन सकता है. उल्टा, सड़ता हुआ आलू गमले में बदबू, फंगस या कीटों की समस्या पैदा कर सकता है. छोटे गमले में यह तरीका फायदे से ज्यादा परेशानी भी दे सकता है.

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आलू के छिलके हो सकते हैं फायदेमंद

तुलसी के पौधे के पास पूरा आलू रखने से कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन आलू के छ्लिकों से बनी जैविक खाद तुलसी के लिए फायदेमंद हो सकती है. आलू के छिलकों में पोटैशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. छिलकों में मौजूद स्टार्च मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया माइक्रोब्स का भोजन बनता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है.

ऐसे रखें तुलसी को हरा-भरा

अगर आपकी तुलसी बार-बार मुरझा रही है, तो आलू रखने के बजाय यह तरीकें उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. तुलसी को पर्याप्त रोशनी देना उसके विकास के लिए बेहद जरूरी होता है. वहीं तुलसी को बहुत ज्यादा पानी देना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना जरूरी है. वहीं जरूरत के अनुसार कम्पोस्ट या उपयुक्त खाद देना भी पौधे की ग्रोथ में मदद करता है.

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