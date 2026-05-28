हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों की चमकेगी किस्मत, इस सब्जी की खेती में लागत है बेहद कम और मुनाफा सीधा डबल

किसानों की चमकेगी किस्मत, इस सब्जी की खेती में लागत है बेहद कम और मुनाफा सीधा डबल

Jimikand Farming Tips: कम लागत और बंपर मुनाफे के लिए जिमीकंद यानी सूरन की खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन फसल साबित हो रही है. बाजार में इसकी डिमांड साल के बारह महीने बनी रहती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 May 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

Jimikand Farming Tips: पारंपरिक फसलों के मुकाबले आजकल सब्जियों की कमर्शियल खेती किसानों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो रही है बशर्ते आप सही फसल का चुनाव करें. अगर आप भी बहुत ही कम लागत में सीधा डबल मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो जिमीकंद यानी सूरन की खेती आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. आज कई समझदार किसान धान जैसी पारंपरिक खेती को छोड़कर जिमीकंद से हर साल लाखों रुपये का बंपर प्रॉफिट कमा रहे हैं. 

इस सब्जी की सबसे खास बात यह है कि बाजार में इसकी डिमांड साल के बारह महीने बनी रहती है, जिससे किसानों को कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ता. बहुत ही कम पानी, नाममात्र की देखभाल और कम बजट के साथ आप अपनी सूझबूझ से इस नगदी फसल के जरिए बंपर रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

जिमीकंद की खेती में लागत बेहद कम

जिमीकंद एक ऐसी कंद वाली फसल है जिसे बहुत ज्यादा देखरेख या महंगे कीटनाशकों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. इसके पौधे जमीन के अंदर तैयार होते हैं इसलिए इस पर मौसम की मार या आवारा पशुओं के नुकसान का खतरा भी बहुत कम रहता है. इसकी बुवाई के लिए बस अच्छे किस्म के कंद के टुकड़ों को सही दूरी पर मिट्टी में लगाया जाता है. 

इस फसल में खाद और सिंचाई का खर्च बहुत ही सीमित आता है. जिससे एक बीघे या एकड़ में लागत अन्य सब्जियों के मुकाबले आधी रह जाती है. गोबर की खाद और जैविक तरीकों का इस्तेमाल करके इसकी क्वालिटी को और भी शानदार बनाया जा सकता है जिससे लागत और भी कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस पर डालें कोल्ड स्टोरेज, जानिए कितना आएगा खर्चा, सालों साल भरी रहेगी जेब

मार्केट में बंपर डिमांड से मुनाफा सीधा डबल

जिमीकंद की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इसे उखाड़ने के बाद आप कई महीनों तक बिना कोल्ड स्टोरेज के भी घर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे यह जल्दी सड़ती नहीं है. बाजार में इसकी मांग शादियों के सीजन के साथ-साथ आम दिनों में भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. 

जब मार्केट में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे होते हैं तब किसान इसे अच्छे भाव पर बेचकर अपनी जेब भर सकते हैं. लागत के मुकाबले इसकी बाजार कीमत इतनी बेहतरीन मिलती है कि किसानों का मुनाफा आसानी से डबल से भी ज्यादा हो जाता है. अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो इस सीजन में जिमीकंद की खेती जरूर करें.

यह भी पढ़ें: सूखते खेत और घटता पानी, इन स्मार्ट तरीकों से करें अपने खेत को हरा- नहीं बिगड़ेगी फसल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 28 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसानों की चमकेगी किस्मत, इस सब्जी की खेती में लागत है बेहद कम और मुनाफा सीधा डबल
किसानों की चमकेगी किस्मत, इस सब्जी की खेती में लागत है बेहद कम और मुनाफा सीधा डबल
एग्रीकल्चर
5 बीघा खेत में अफीम उगाने पर कितना आता है खर्च, फिर कितनी होती है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
5 बीघा खेत में अफीम उगाने पर कितना आता है खर्च, फिर कितनी होती है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
संकट के समय किसानों का असली सहारा, जानें पीएम आशा योजना से कैसे बढ़ेगा आपका मुनाफा?
संकट के समय किसानों का असली सहारा, जानें पीएम आशा योजना से कैसे बढ़ेगा आपका मुनाफा?
एग्रीकल्चर
Goat Farming Subsidy: बकरी पालन के लिए सरकार देती है 90% सब्सिडी, सिर्फ 6000 लगाकर ऐसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस 
बकरी पालन के लिए सरकार देती है 90% सब्सिडी, सिर्फ 6000 लगाकर ऐसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस 
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget