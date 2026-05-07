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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरIT Sector To Farming Benefits : आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे युवा? ये ट्रिक आपको भी बना देगी करोड़पति किसान

IT Sector To Farming Benefits : आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे युवा? ये ट्रिक आपको भी बना देगी करोड़पति किसान

IT Sector To Farming Benefits : अब यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है. आज कई पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल युवा अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती (Agriculture) और कृषि आधारित स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 May 2026 03:22 PM (IST)
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IT Sector To Farming Benefits : आज के समय में भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है. एक तरफ जहां कुछ साल पहले तक हर युवा का सपना था कि वह किसी बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करें, अच्छी सैलरी पाए और शहरों में कंफर्टेबल लाइफ जिए, वहीं अब यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है. आज कई पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल युवा अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती (Agriculture) और कृषि आधारित स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं. यह बदलाव सिर्फ नौकरी छोड़ने का नहीं है, बल्कि सोच में आए बड़े बदलाव का संकेत है. अब युवा सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि कमाई के नए रास्ते, सेल्फ इंडिपेंडेंस और अच्छे फ्यूचर की तलाश में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि युवा आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे है और कौन सी ट्रिक आपको भी करोड़पति किसान बना देगी. 

क्यों बदल रही है युवाओं की सोच?

पहले खेती को कम आय वाला और पारंपरिक काम माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है.आज के युवा समझ रहे हैं कि खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं है. इसमें प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट का बड़ा बाजार है. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती को ज्यादा मुनाफे वाला बनाया जा सकता है. इसी वजह से कई युवा अब आईटी नौकरी छोड़कर खेतों में नया बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे. 

भारत में खेती कैसे फायदेमंद?

भारत के पास दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है, इसके अलावा मानसून और जल संसाधन भी इसे एक मजबूत कृषि देश बनाते हैं.  ऐसे में भारत भविष्य में दुनिया का फूड सप्लाई हब बन सकता है. कृषि से जुड़ा कारोबार अरबों-खरबों का हो सकता है. यह क्षेत्र आने वाले समय में सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक बन सकता है. 

सिर्फ खेती नहीं, एक पूरा बिजनेस मॉडल

अब खेती  सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है. यह एक पूरा उद्योग बन चुकी है. आज के कृषि स्टार्टअप में ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड, एग्री-टेक ऐप्स और सॉल्यूशंस और एक्सपोर्ट बिजनेस शामिल हैं. 

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युवा आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे है?

आज कई युवा स्टार्टअप बनाकर खेती से लाखों-करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. कुछ लोग हाई-वैल्यू फसलें जैसे ड्रैगन फ्रूट, केसर, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं. सीधे ग्राहकों और कंपनियों को बेचकर बिचौलियों को हटा रहे हैं. आईटी सेक्टर में नौकरी भले ही अच्छी सैलरी देता है, लेकिन कई समस्याएं भी हैं. जैसे लगातार काम का दबाव, शहरों में महंगा जीवन, लंबे समय तक बैठकर काम करना, काम और निजी जीवन में संतुलन की कमी, ऐसे में खेती में खुद का बिजनेस बनने का मौका मिलता है. साथ ही काम में स्वतंत्रता होती है. 

कौन सी ट्रिक आपको भी करोड़पति किसान बना देगी?

आज खेती अब पुराने तरीके की सीमित गतिविधि नहीं रही, बल्कि एक आधुनिक और तकनीक-आधारित बिजनेस बन चुकी है, जहां ड्रोन से फसल की निगरानी, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, मोबाइल ऐप से बाजार की सही कीमत की जानकारी और AI डेटा एनालिटिक्स के जरिए खेती को ज्यादा उत्पादन और मुनाफे वाला बनाया जा रहा है. इसी वजह से आईटी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले युवा इसमें तेजी से आ रहे हैं क्योंकि वे तकनीक को आसानी से समझ कर खेती में नए प्रयोग कर सकते हैं.

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Published at : 07 May 2026 03:22 PM (IST)
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