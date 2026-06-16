SIP में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं किसान, तरीका जान लेंगे तो बुढ़ापे तक बन जाएंगे करोड़पति

Farmers Investment Tips: देश में किसान आज भी अपनी कमाई को शेयर मार्केट में लगाने से ज्यादा जमीन खरीदने या बैंक की एफडी में लगाना सेफ समझते हैं. लेकिन आज के दौर में कई किसानों आधुनिक तरीकों को भी अपना रहे हैं. इसके लिए अब ज्यादा रकम की भी जरूरत नहीं है. एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसानों के लिए अब हम महीने पैसे इन्वेस्ट करने का बढ़िया ऑप्शन बन कर आ रहा है.

खेती में बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं इसलिए बुढ़ापे को सिक्योर करने और करोड़पति बनने एसआईपी में निवेश सबसे आसान तरीका है. इसमें आपको एक साथ मोटी रकम लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. बल्कि आप अपनी हर फसल या महीने की बचत से बेहद छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं. जान लीजिए कितने सालों में एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं.

सिर्फ 500 रुपये से शुरूआत कर सकते हैं

एसआईपी में निवेश शुरू करने का प्रोसेस बेहद आसान और पूरी तरह डिजिटल है. जिसे कोई भी किसान अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकता है. सबसे पहले आपको किसी भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड ऐप पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है. केवाईसी कंप्लीट होते ही आप सिर्फ 500 रुपये प्रति माह की मिनिमम अमाउंट से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं.

ऑटो-डेबिट से खुद कटेंगे पैसे

आप चाहें तो इसमें ऑटो-डेबिट का ऑप्शन चुन सकते हैं. जिससे हर महीने एक फिक्स तारीख को पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कटकर इन्वेस्ट हो जाएगा. जिन किसानों को हर महीने पैसा देने में दिक्कत है. उनके लिए तिमाही या छमाही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी मौजूद हैं. जिन्हें वे अपनी फसल कटने के टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं.

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SIP में होता है यह फायदा

एसआईपी का फायदा यह है कि इसमें कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर मिलने वाला ब्याज मिलता है. जो लंबे समय में छोटे से पैसे को भी एक बड़ा पहाड़ बना देता है. अगर कोई किसान हर महीने महज 500 या 1000 रुपये की बचत करता है और उसे अगले 25 से 30 सालों के लिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालता है. तो औसतन 12 से 15% का रिटर्न मिलने पर बुढ़ापे तक वह रकम करोड़ों में बदल जाती है.

इतने साल में बन जाएंगे करोड़पति

अगर आप हर महीने 2000 की SIP करते हैं और आपका टारगेट फंड को 1 करोड़ के पार ले जाने का है. तो 15% के शानदार सालाना रिटर्न के हिसाब से 22 साल में आपकी जेब से कुल 5,28,000 रुपये जमा होंगे लेकिन कंपाउंडिंग से आपको इस पर लगभग 1.08 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस तरह 22 साल पूरे होते ही आपका टोटल फंड 1.13 करोड़ बनकर तैयार हो जाएगा.

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