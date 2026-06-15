ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?

India Richest Farmer: भारत में किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर कई अलग-अलग तरह की तकनीक को अपनाकर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. इस तरह की खेती से कई लोग सालाना अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत में सबसे अमीर किसान कौन है? दरअसल, भारत की सबसे अमीर किसान एक महिला है, जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की सबसे अमीर किसान कौन है, जिनके नेटवर्थ 100 करोड़ है और इन्होंने अपना कृषि साम्राज्य कैसे खड़ा किया है.

भारत की सबसे अमीर किसान नीतू बेन पटेल

गुजरात के राजकोट की नीतू बेन पटेल ने इस सोच को बदल दिया है कि भारत में खेती को अक्सर कम मुनाफे वाला काम माना जाता है. नीतू बेन को मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में भारत की सबसे अमीर किसान का सम्मान मिला था. खेती से उनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है. आपको बता दें कि नीतू बेन पटेल ने पारंपरिक खेती की जगह जैविक और नेचुरल खेती को अपनाया और उसे बिजनेस मॉडल में बदल दिया. आज वह खेती के साथ प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री का काम भी करती है.

कैसे हुई नीतू बेन पटेल की खेती की शुरुआत?

नीतू बेन ने खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक पर निर्भरता कम करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने पारंपरिक खेती की जगह जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया और मिट्टी की उर्वरता पर काम किया. उनकी कृषि पद्धति दो प्रमुख तकनीक पर आधारित है, जिनमें पहली तकनीक अमृत कृषि है. अमृत कृषि एक प्राकृतिक खेती पद्धति है, जिसमें रासायनिक उर्वरको की जगह जैविक पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक में मिट्टी की सेहत सुधारने, प्राकृतिक खाद का उपयोग करने, फसल की क्वालिटी बढ़ाने और उत्पादक लागत कम करने की कोशिश की जाती है. वहीं दूसरी तकनीक मैजिकल मिट्टी तकनीक है. नीतू बेन की इस तकनीक में कृषि अवशेषों को दोबारा उपयोग में लाया जाता है. मिट्टी में जैविक पदार्थ बनाए जाते हैं और फसल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाती है.

नीतू बेन किन चीजों की करती है खेती?

नीतू बेन केवल एक फसल की खेती पर निर्भर नहीं है, उनके कृषि साम्राज्य में जैविक सब्जियां, फल, अनाज और डेयरी फार्मिंग प्रमुख है. इसके अलावा नीतू बेन का मॉडल सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है. खेत में पैदा होने वाले उत्पादों को प्रोसेस करके बाजार में भी वह भेजती है. जैसे सरसों के तेल, दूध से घी, गेहूं से पैक्ड अनाज तैयार कर वह बाजारों में भी भेजती है.

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कैसे बना है 100 करोड़ का टर्नओवर?

नीतू बेन की कमाई केवल फसल बेचने से नहीं होती है, उनके मॉडल में कई आय के सोर्स शामिल है. जैसे जैविक खेती में फल, सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पादों की बिक्री, डेयरी व्यवसाय में दूध और उससे बने प्रोडक्ट की बिक्री, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में घी, तेल, अनाज और दूसरे प्रोसेस प्रोडक्ट शामिल है. इसके अलावा किसानों को खेती का प्रशिक्षण देना, वहीं सस्टेनेबल फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्ट इन सभी सोर्स से मिलकर उनका सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा है. वहीं नीतू बेन का दावा है कि उन्होंने देशभर में 10,000 से ज्यादा किसानों को जैविक और कीटनाशक मुक्त खेती की ट्रेनिंग दी है. इसके जरिए किसानों को नेचुरल खेती, मिट्टी संरक्षण, जैविक खाद और टिकाऊ कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है.

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