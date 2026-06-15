हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरIndia Richest Farmer: ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?

India Richest Farmer: ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?

India Richest Farmer: गुजरात की नीतू बेन पटेल ने इस सोच को बदल दिया है कि खेती को अक्सर कम मुनाफे वाला काम माना जाता है. उन्हें मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड में सबसे अमीर किसान का सम्मान मिला था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

India Richest Farmer: भारत में किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर कई अलग-अलग तरह की तकनीक को अपनाकर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. इस तरह की खेती से कई लोग सालाना अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत में सबसे अमीर किसान कौन है? दरअसल, भारत की सबसे अमीर किसान एक महिला है, जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की सबसे अमीर किसान कौन है, जिनके नेटवर्थ 100 करोड़ है और इन्होंने अपना कृषि साम्राज्य कैसे खड़ा किया है. 

भारत की सबसे अमीर किसान नीतू बेन पटेल 

गुजरात के राजकोट की नीतू बेन पटेल ने इस सोच को बदल दिया है कि भारत में खेती को अक्सर कम मुनाफे वाला काम माना जाता है. नीतू बेन को मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में भारत की सबसे अमीर किसान का सम्मान मिला था. खेती से उनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है. आपको बता दें कि नीतू बेन पटेल ने पारंपरिक खेती की जगह जैविक और नेचुरल खेती को अपनाया और उसे बिजनेस मॉडल में बदल दिया. आज वह खेती के साथ प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री का काम भी करती है. 

कैसे हुई नीतू बेन पटेल की खेती की शुरुआत? 

नीतू बेन ने खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक पर निर्भरता कम करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने पारंपरिक खेती की जगह जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया और मिट्टी की उर्वरता पर काम किया. उनकी कृषि पद्धति दो प्रमुख तकनीक पर आधारित है, जिनमें पहली तकनीक अमृत कृषि है. अमृत कृषि एक प्राकृतिक खेती पद्धति है, जिसमें रासायनिक उर्वरको की जगह जैविक पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक में मिट्टी की सेहत सुधारने, प्राकृतिक खाद का उपयोग करने, फसल की क्वालिटी बढ़ाने और उत्पादक लागत कम करने की कोशिश की जाती है. वहीं दूसरी तकनीक मैजिकल मिट्टी तकनीक है. नीतू बेन की इस तकनीक में कृषि अवशेषों को दोबारा उपयोग में लाया जाता है. मिट्टी में जैविक पदार्थ बनाए जाते हैं और फसल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाती है. 

नीतू बेन किन चीजों की करती है खेती? 

नीतू बेन केवल एक फसल की खेती पर निर्भर नहीं है, उनके कृषि साम्राज्य में जैविक सब्जियां, फल, अनाज और डेयरी फार्मिंग प्रमुख है. इसके अलावा नीतू बेन का मॉडल सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है. खेत में पैदा होने वाले उत्पादों को प्रोसेस करके बाजार में भी वह भेजती है. जैसे सरसों के तेल, दूध से घी, गेहूं से पैक्ड अनाज तैयार कर वह बाजारों में भी भेजती है.

ये भी पढ़ें-बरसात खत्म होते ही करें पुदीने की खेती, जानें टॉप सीक्रेट से होगी तगड़ी कमाई

कैसे बना है 100 करोड़ का टर्नओवर? 

नीतू बेन की कमाई केवल फसल बेचने से नहीं होती है, उनके मॉडल में कई आय के सोर्स शामिल है. जैसे जैविक खेती में फल, सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पादों की बिक्री, डेयरी व्यवसाय में दूध और उससे बने प्रोडक्ट की बिक्री, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में घी, तेल, अनाज और दूसरे प्रोसेस प्रोडक्ट शामिल है. इसके अलावा किसानों को खेती का प्रशिक्षण देना, वहीं सस्टेनेबल फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्ट इन सभी सोर्स से मिलकर उनका सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा है. वहीं नीतू बेन का दावा है कि उन्होंने देशभर में 10,000 से ज्यादा किसानों को जैविक और कीटनाशक मुक्त खेती की ट्रेनिंग दी है. इसके जरिए किसानों को नेचुरल खेती, मिट्टी संरक्षण, जैविक खाद और टिकाऊ कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है.

ये भी पढ़ें-अब एक ही खेत से लें 3 फसलों का बंपर मुनाफा, ऐसे शुरू करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तैयारी

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Organic Farming Indias Richest Farmer Richest Farmer In India Neetu Ben Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
India Richest Farmer: ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?
ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?
एग्रीकल्चर
Fertilizer in Fields: आपके खेतों को कितनी खाद की जरूरत, ऐसे चेक करें मिट्टी?
आपके खेतों को कितनी खाद की जरूरत, ऐसे चेक करें मिट्टी?
एग्रीकल्चर
Money Plant Tips: महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम
महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम
एग्रीकल्चर
घर बैठे मुफ्त में पाएं सेहत का खजाना, जानें गमले में मोरिंगा उगाने का सही तरीका
घर बैठे मुफ्त में पाएं सेहत का खजाना, जानें गमले में मोरिंगा उगाने का सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
इंडिया
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget