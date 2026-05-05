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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबैंगन की इस वैरायटी से छप्परफाड़ कमाई, 25 हजार लगाकर कमाएं 1.5 लाख, जान लें तरीका

बैंगन की इस वैरायटी से छप्परफाड़ कमाई, 25 हजार लगाकर कमाएं 1.5 लाख, जान लें तरीका

Hybrid Brinjal Farming: आजकल किसान नॉर्मल सब्जियों की हाइब्रिड वैरायटी उगाकर मालामाल हो रहे हैं. बैंगन की मॉडर्न खेती इसी का हिस्सा है, जहां 1 बीघा में मात्र 25 हजार लगाकर 1.5 लाख तक की कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 May 2026 07:08 PM (IST)
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Hybrid Brinjal Farming:  आजकल किसान नॉर्मल सब्जियों की हाइब्रिड वैरायटी को उगाकर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं. बैंगन की खेती भी इसी का एक ऐसा उदाहरण है. जो अब किसानों के लिए काफी फायदेमंद बन चुकी है. महज 1 बीघा जमीन और 25 हजार रुपये की शुरुआती लागत के साथ आप 1.5 लाख रुपये तक का मोटा मुनाफा कूट सकते हैं. 

बस जरूरत है पुरानी पारंपरिक खेती को छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की. ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी स्मार्ट तकनीकों ने बैंगन की पैदावार को अब एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. जहां रिस्क कम और प्रॉफिट बेशुमार है. जान लीजिए कैसे हाइब्रिड बैंगन से होगी लाखों की कमाई.

ऐसे करें हाइब्रिड बैंगन की खेती

बैंगन से छप्परफाड़ कमाई करने का असली राज इसके हाइब्रिड बीजों में छिपा है. ये बीज न केवल बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं. बल्कि इनकी पैदावार भी सामान्य बीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है. खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मल्चिंग फिल्म का इस्तेमाल करना एक बढ़िया है. 

यह जमीन की नमी को बरकरार रखती है और खरपतवार को उगने नहीं देती. जिससे लेबर का खर्चा बचता है. इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई के जरिए पानी और खाद सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है. इससे पौधे की ग्रोथ तेज रफ्तार से होती है और फल की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया लेवल की मिलती है.

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25 हजार रुपये का खर्चा

बैंगन की खेती उन किसानों के लिए बेस्ट है जो सालभर कैश का फ्लो चाहते हैं. एक बार पौधा लगाने के बाद यह लंबे समय तक फल देता रहता है. 1 बीघा जमीन में खाद, बीज और मल्चिंग मिलाकर लगभग 25 हजार रुपये का खर्चा आता है.

लेकिन जब फसल मार्केट में आती है. तो यह इन्वेस्टमेंट कई गुना होकर वापस लौटती है. हाइब्रिड बैंगन की बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है. क्योंकि ये दिखने में चमकदार और साइज में एक जैसे होते हैं. अगर आप सही समय पर मंडी में इसे ले जाएं तो हर सीजन में यह फसल आपकी जेब गरम रखने की पूरी गारंटी देती है.

1 बीघा से इतना मुनाफा

बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो हर घर की किचन और हर ढाबे की पसंद है. इसकी इसी यूनिवर्सल डिमांड का फायदा किसानों को मिलता है. अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बैंगन को मंडी में हाथों-हाथ लिया जाता है. अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या लोकल वेंडर्स से टाई-अप करते हैं. तो आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है. 1 बीघा से 1.5 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 May 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Brinjal Farming Tips Brinjal Farming
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