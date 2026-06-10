घर पर आसानी से बनाएं देसी कीटनाशक, कीड़ों के लिए काल और आपकी जान को भी नहीं होगा खतरा

Agriculture News: आजकल खेती करने से भी ज्यादा मुश्किल उस खेती को कीटों से बचाना है. खेत में कीट और बीमारियां किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं. फसल पर कीट लगने के बाद कई बार किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो जाती है, जिससे किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद चली जाती है. वहीं ज्यादातर किसान फसल में कीट लगने के बाद बाजार में मिलने वाले महंगे रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दवाओं का असर सिर्फ कीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और लोगों की हेल्थ पर भी पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर आसानी से कीटनाशक कैसे बना सकते हैं, जिससे आपकी जान को भी खतरा नहीं होगा.

घर पर ऐसे बनाएं कीटनाशक

घर पर आप कई तरह के कीटनाशक बना सकते हैं. इनमें एक अग्निअस्त्र कीटनाशक भी हैं, जिसे किसानों का मजबूत हथियार माना जाता है. अग्नि अस्त्र कीटनाशक को घर में बनाने के लिए 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र, 2 किलो नीम की पत्तियां, 500 ग्राम तीखी पिसी हुई मिर्च, 250 ग्राम देसी लहसुन की चटनी, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर और 500 ग्राम अदरक की चटनी की जरूरत होती है. अब इन सभी चीजों को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर उबाल आने के बाद मिश्रण को ठंडा होने दें. इसके बाद कपड़े सही से छान लें अब अग्निअस्त्र को 100 से 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर की मात्रा में मिलाकर फसलों में इसका छिड़काव किया जा सकता है. यह गोल करीब 3 महीने तक सुरक्षित रहता है.

नीम और लहसुन से भी बना सकते हैं कीटनाशक

नीम को नेचुरल कीटनाशक माना जाता है. इसमें मौजूद कई प्रकार के तत्व फसल को कीटों से बचाते हैं, इसे बनाने के लिए 5 किलो नीम की पत्तियां या निंबोली लें. इसके बाद 100 लीटर पानी, 1 लीटर गोमूत्र और 1 किलो ग्राम देशी गाय का गोबर लें. अब सबसे पहले नीम की पत्तियों हो या निंबोली को अच्छी तरह पीस लें. इसके बाद इन्हें 100 लीटर पानी में डालें, अब इसमें गोमूत्र और गोबर मिलाकर लकड़ी की सहायता से गोल तैयार करें. इस मिश्रण को ढक कर 50 घंटे तक रखा जा सकता है. इस दौरान दिन में इसे कम से कम तीन बार लकड़ी से हिलाना जरूरी होता है. दो दिन बाद गोल को कपड़े से छान लें. इसके बाद नीमस्त्र तैयार हो जाता है. इसमें करीब दो से ढाई लीटर ने मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव किया जा सकता है.

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3G पेस्टिसाइड का भी करते हैं उपयोग

हरी मिर्च से तैयार होने वाला 3जी पेस्टिसाइड भी किसानों के लिए के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. इसे बनाने के लिए पहले इन तीनों चीजों को पीसकर पानी में मिलाया जाता है और कुछ समय बाद छानकर फसलों पर स्प्रे किया जाता है. यह मिश्रण कई प्रकार के कीटों और फफूंद जनित रोगों से फसल की बचाव में मदद करता है और फसल की वृद्धि को भी बेहतर बनाता है.

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