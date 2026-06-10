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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAgriculture News: घर पर आसानी से बनाएं देसी कीटनाशक, कीड़ों के लिए काल और आपकी जान को भी नहीं होगा खतरा

Agriculture News: घर पर आसानी से बनाएं देसी कीटनाशक, कीड़ों के लिए काल और आपकी जान को भी नहीं होगा खतरा

Agriculture News in Hindi: किसान फसल में कीट लगने के बाद रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ कीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Jun 2026 06:03 PM (IST)
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Agriculture News: आजकल खेती करने से भी ज्यादा मुश्किल उस खेती को कीटों से बचाना है. खेत में कीट और बीमारियां किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं. फसल पर कीट लगने के बाद कई बार किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो जाती है, जिससे किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद चली जाती है. वहीं ज्यादातर किसान फसल में कीट लगने के बाद बाजार में मिलने वाले महंगे रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दवाओं का असर सिर्फ कीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और लोगों की हेल्थ पर भी पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर पर आसानी से कीटनाशक कैसे बना सकते हैं, जिससे आपकी जान को भी खतरा नहीं होगा. 

घर पर ऐसे बनाएं कीटनाशक 

घर पर आप कई तरह के कीटनाशक बना सकते हैं. इनमें एक अग्निअस्त्र कीटनाशक भी हैं, जिसे किसानों का मजबूत हथियार माना जाता है. अग्नि अस्त्र कीटनाशक को घर में बनाने के लिए 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र, 2 किलो नीम की पत्तियां, 500 ग्राम तीखी पिसी हुई मिर्च,  250 ग्राम देसी लहसुन की चटनी, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर और 500 ग्राम अदरक की चटनी की जरूरत होती है. अब इन सभी चीजों को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर उबाल आने के बाद मिश्रण को ठंडा होने दें. इसके बाद कपड़े सही से छान लें अब अग्निअस्त्र को 100 से 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर की मात्रा में मिलाकर फसलों में इसका छिड़काव किया जा सकता है. यह गोल करीब 3 महीने तक सुरक्षित रहता है. 

नीम और लहसुन से भी बना सकते हैं कीटनाशक 

नीम को नेचुरल कीटनाशक माना जाता है. इसमें मौजूद कई प्रकार के तत्व फसल को कीटों से बचाते हैं, इसे बनाने के लिए 5 किलो नीम की पत्तियां या निंबोली लें. इसके बाद 100 लीटर पानी, 1 लीटर गोमूत्र और 1 किलो ग्राम देशी गाय का गोबर लें. अब सबसे पहले नीम की पत्तियों हो या निंबोली को अच्छी तरह पीस लें. इसके बाद इन्हें 100 लीटर पानी में डालें, अब इसमें गोमूत्र और गोबर मिलाकर लकड़ी की सहायता से गोल तैयार करें. इस मिश्रण को ढक कर 50 घंटे तक रखा जा सकता है. इस दौरान दिन में इसे कम से कम तीन बार लकड़ी से हिलाना जरूरी होता है. दो दिन बाद गोल को कपड़े से छान लें. इसके बाद नीमस्त्र तैयार हो जाता है. इसमें करीब दो से ढाई लीटर ने मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव किया जा सकता है. 

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3G पेस्टिसाइड का भी करते हैं उपयोग 

हरी मिर्च से तैयार होने वाला 3जी पेस्टिसाइड भी किसानों के लिए के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. इसे बनाने के लिए पहले इन तीनों चीजों को पीसकर पानी में मिलाया जाता है और कुछ समय बाद छानकर फसलों पर स्प्रे किया जाता है. यह मिश्रण कई प्रकार के कीटों और फफूंद जनित रोगों से फसल की बचाव में मदद करता है और फसल की वृद्धि को भी बेहतर बनाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Jun 2026 06:03 PM (IST)
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Chemical Pesticides Soil Fertility Homemade Pesticides Protecting Your Crops
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