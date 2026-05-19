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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHimsagar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं 'हिमसागर' मैंगो, जानें कितने रुपये किलो बिकता है ये आम?

Himsagar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं 'हिमसागर' मैंगो, जानें कितने रुपये किलो बिकता है ये आम?

हिमसागर आम की सबसे बड़ी खासियत पूरी तरह रेशा रहित होना है. इसका गूदा बहुत मुलायम और रसदार होता है जो मुंह में आते ही घुल जाता है. इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि दूर से ही इसकी पहचान हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 May 2026 09:43 AM (IST)
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Himsagar Mango Farming: गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बाजार में आम की बहार देखने को मिल रही है. दशहरी, लंगड़ा, चौसा और अल्फांसो जैसी किस्मों के बीच इस बार पश्चिम बंगाल का हिमसागर आम भी सबसे ज्यादा चर्चा में है. अपने जबरदस्त रेशा रहित गुदे और तेज खुशबू की वजह से इसे आमों का कोहिनूर भी कहा जाता है. यही कारण है कि यह किस्म  अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बिहार समेत दूसरे राज्यों के किसान भी इसकी बागवानी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप फार्म हाउस पर हिमसागर मैंगो कैसे उगा सकते हैं और यह यह आम कितने रुपये किलो बिकता है. 

क्या खास है हिमसागर आम में? 

हिमसागर आम की सबसे बड़ी खासियत पूरी तरह रेशा रहित होना है. इसका गूदा बहुत मुलायम और रसदार होता है जो मुंह में आते ही घुल जाता है. इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि दूर से ही इसकी पहचान हो जाती है. यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. 1 किलो में इस किस्म के सिर्फ तीन से चार आम ही आते हैं. मई के आखिर से जून तक इसका सीजन रहता है और इसी दौरान मंडियों में इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है. कई विक्रेता बताते हैं कि ग्राहक खासतौर पर हिमसागर आम की मांग करते हैं और दूसरे आमों की तुलना में इसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है. 

हिमसागर आम की खेती के लिए क्या जरूरी? 

हिमसागर आम की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है. अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में इसके पौधे बेहतर बढ़ते हैं और खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए. क्योंकि जलभराव से जड़ें खराब होने का खतरा रहता है. किसानों के अनुसार मानसून की शुरुआत में पौधा रोपण करना सबसे अच्छा माना जाता है. बारिश वाले क्षेत्रों में जुलाई-अगस्त के दौरान रोपाई की जाती है, जबकि सिंचाई वाले इलाकों में फरवरी- मार्च में भी पौधे लगाए जा सकते हैं. वहीं हिमसागर आम के पौधे को पर्याप्त जगह देना जरूरी होता है. आमतौर पर पौधे के बीच 10 से 10 मीटर की दूरी रखी जाती है, ताकि पेड़ अच्छी तरह फैल सके. वहीं खेत तैयार करते समय मिट्टी की गहरी जुताई कर उसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है. 

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हिमसागर की सिंचाई और देखभाल कैसे करें?

शुरुआती वर्षों में हिमसागर पौधे को नियमित और हल्की सिंचाई की जरूरत होती है. गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी देना बेहतर माना जाता है, जिनका सर्दियों में सिंचाई का अंतराल बढ़ाया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादा सिंचाई की बजाय हल्की सिंचाई ज्यादा फायदेमंद रहती है. इस आम के पौधे में किसानों को समय समय पर जैविक खाद, नीम खली और जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना चाहिए. फूल आने से पहले रेतीली मिट्टी में यूरिया के छिड़काव की भी सलाह दी जाती है. इसके अलावा अगर फल की बात करें तो ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे आमतौर पर 3 से 5 साल में फल देना शुरू कर देते हैं. शुरुआत में एक पेड़ से 10 से 20 फल मिल सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे पेड़ बड़ा होता है उत्पादन तेजी से बढ़ता जाता है. 

बाजार में कितने रुपये में मिलता है यह आम?

हिमसागर आम की मांग बाजार में काफी ज्यादा रहती है. इसकी गुणवत्ता और स्वाद की वजह से यह सामान्य आमों की तुलना में महंगे दाम पर बिकते हैं. कई जगह पर इसकी कीमत पर 150 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक पहुंच जाती है. वहीं ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हिमसागर आम की कीमत इससे भी ज्यादा मिल सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 May 2026 09:41 AM (IST)
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Mango Cultivation Himsagar Mango Himsagar Mango Farming Mango Orchard Farming
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