Dragon Fruit Farming: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं ड्रैगन फ्रूट? इस आसान तरीके सेहत और जेब दोनों संवर जाएंगे
Dragon Fruit Farming: ड्रैगन फ्रूट की खेती कम जगह और कम देखभाल में अच्छी कमाई का मौका दे सकती है. जानिए फार्म हाउस में इसे लगाने का आसान तरीका, सही देखभाल और लंबे समय तक मिलने वाले मुनाफे का राज.
Dragon Fruit Farming: आजकल लोग नौकरी या बिजनेस के साथ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं, जिससे अच्छी कमाई भी हो जाए और ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े. ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से लोगों का ध्यान खींच रही है. यह फल देखने में जितना अलग लगता है, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है. साथ ही अच्छी बात यह है कि इसे उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती. वहीं अगर आपके पास फार्म हाउस, खाली जमीन, बड़ी छत या खुली जगह है, तो आप आसानी से ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं. इसके अलावा बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह खेती कमाई का अच्छा जरिया भी बन सकती है.
पौधा लगाने से पहले जान लें मिट्टी और कटिंग का सही तरीका
ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. यह कैक्टस परिवार का पौधा है, इसलिए तेज धूप और गर्म मौसम में भी आसानी से बढ़ता है. इसे लगाने के लिए बड़े गमले, ड्रम या जमीन में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद, कोकोपीट और थोड़ी रेत मिलाने की सलाह दी जाती है, जिससे जड़ों को हवा मिलती रहे और पौधा तेजी से बढ़े. वहीं इसकी खेती बीज से नहीं बल्कि कटिंग यानी कलम से करना ज्यादा आसान माना जाता है. स्वस्थ और मोटी कटिंग लगाने पर पौधा जल्दी जड़ पकड़ लेता है और अच्छी बढ़वार दिखाता है.
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मजबूत सहारा और थोड़ी देखभाल से मिलेगा भरपूर फल
ड्रैगन फ्रूट का पौधा बेल की तरह बढ़ता है, इसलिए इसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है. इसके लिए गमले या जमीन के बीच में सीमेंट या लकड़ी का पिलर लगाया लगाना होता है. क्योंकि जैसे-जैसे पौधा ऊपर चढ़ता है, उसकी शाखाएं नीचे की तरफ लटकने लगती हैं. इन्हीं शाखाओं पर सबसे ज्यादा फल आते हैं. यही तरीका कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने का आसान जुगाड़ माना जाता है. पौधे को रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती. जब मिट्टी सूखी लगे तभी हल्का पानी दें. साथ ही इसमें साल में दो-तीन बार जैविक खाद डालने से फल का आकार और मिठास दोनों बढ़ जाते हैं. एक बार पौधा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसकी देखभाल भी काफी आसान हो जाती है.
एक बार लगाएं, सालों तक कमाई का फायदा उठाएं
कमाई की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट की खेती लोगों को काफी आकर्षित करती है. रिपोर्ट के अनुसार पौधा लगाने के करीब एक से डेढ़ साल बाद फल आने शुरू हो जाते हैं और एक पौधा 20 से 25 साल तक फल दे सकता है. बाजार में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत करीब 80 से 150 रुपये तक मिल जाती है. अगर फार्म हाउस में 50 से 60 पौधे भी लगा दिए जाएं, तो हर सीजन में अच्छी संख्या में फल मिल सकते हैं. वहीं इन्हें लोकल मार्केट, फल की दुकानों या ऑर्गेनिक स्टोर में बेचा जा सकता है. यही वजह है कि आज कई लोग ड्रैगन फ्रूट को सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि कम मेहनत में लंबे समय तक कमाई देने वाला शानदार विकल्प मान रहे हैं.
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