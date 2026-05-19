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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPapaya Variety Muskmelon: अपने खेत में लगाएं पपीता वैरायटी का खरबूजा, सीजन में छाप लेंगे बंपर पैसा

Papaya Variety Muskmelon: अपने खेत में लगाएं पपीता वैरायटी का खरबूजा, सीजन में छाप लेंगे बंपर पैसा

किसान बताते हैं कि उन्होंने करीब 5 बीघा जमीन में पपीता वैरायटी का खरबूजा लगाया है. वहीं बाजार में इस किस्म की काफी डिमांड रहती है क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है और फल अच्छी क्वालिटी का निकलता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 May 2026 03:13 PM (IST)
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Papaya Variety Muskmelon: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में रसीले और मीठे खरबूजे की मांग तेजी से बढ़ने लगती है. यही वजह है कि अब कई किसान पुरानी तरह की फसलों की जगह कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे ही कुछ मामले अब भी देखने को मिल रहे हैं. दरअसल कई किसान अब पपीता वैरायटी के खरबूजे की खेती कर रहे हैं और इस सीजन में लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं. 

क्यों बनी हुई है पपीता वैरायटी के खरबूजा की डिमांड?

दरअसल कुछ किसान बताते हैं कि उन्होंने करीब 5 बीघा जमीन में पपीता वैरायटी का खरबूजा लगाया है. वहीं बाजार में इस किस्म की काफी डिमांड रहती है क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है और फल अच्छी क्वालिटी का निकलता है. उनका कहना है कि एक बीघा खेत से करीब 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है. फिलहाल मंडियों में खरबूजा लगभग 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है. ऐसे में पूरे सीजन में यह खेती लाखों रुपये की कमाई का जरिया भी बन सकती है. 

कैसे की जाती है पपीता वैरायटी के खरबूजे की खेती? 

खरबूजे की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है. इसके बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है, ताकि मिट्टी उपजाउ बनी रहे. पपीता वैरायटी के बीज कतारों में लगाए जाते हैं. एक कतार से दूसरे कतार के बीच करीब 5 से 6 फीट की दूरी रखी जाती है, जबकि पौधों के बीच दो से तीन फीट का गैप जरूरी माना जाता है. बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना भी जरूरी होता है, ताकि फसल रोगों से सुरक्षित रह सके. बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई की जाती है, पौधे निकलने के बाद समय-समय पर खरपतवार हटाना, जैविक खाद देना और फसल की निगरानी करना जरूरी होता है. सही देखभाल के साथ करीब 75 से 90 दिनों में फसल तैयार हो जाती है. 

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सिंचाई में बरतनी होती है खास सावधानी 

एक्सपर्ट्स के अनुसार काली मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इसलिए बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती.बुवाई के बाद तुरंत बाद पहली सिंचाई जरूरी होती है, ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरित हो सके. गर्मी के मौसम में सामान्यतः 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है. हालांकि तापमान ज्यादा होने पर 5 से 6 दिनों में भी पानी देना पड़ सकता है. फल बनने के समय मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि पानी की कमी से फल छोटे रह सकते हैं और मिठास भी कम हो सकती है. वहीं ज्यादा पानी देने से जड़ों में सड़न और फल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए खेत में जलभराव बिल्कुल नहीं होने चाहिए. कई किसान अब ड्रिप सिंचाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नियंत्रित मात्रा में पानी मिलता है और उत्पादन बेहतर होता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 May 2026 03:13 PM (IST)
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