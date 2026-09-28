कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी दे रही सरकार, आवेदन को बचे हैं बस दो दिन

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है. पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दे रही है. जो किसान भाई अपने लिए आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह अपनी लागत कम करने का सबसे बेहतरीन मौका है. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है.

कृषि विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है. आज 28 सिंतबर हो चुकी है, जिससे अब किसानों के पास अपना आवेदन जमा करने के लिए बस आखिरी के दो दिन बचे हैं. आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते है.

इन आधुनिक उपकरणों पर मिलेगी छूट

सरकार की इस सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करना है. नियमों के मुताबिक, इस 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ विशेष रूप से राज्य के छोटे किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों और महिला किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा. अन्य सामान्य वर्ग के किसानों के लिए भी विभाग के तय नियमों के अनुसार अनुदान का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, किसानों के लिए केंद्र सरकार के एग्री स्टैक या राज्य के तय कृषि पोर्टल पर पहले से पंजीकृत होना भी फायदेमंद रहता है.

लॉटरी सिस्टम से मिलेगी सब्सिडी

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लाभार्थियों का चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर को बंद होने के ठीक अगले दिन, यानी 1 अक्टूबर 2026 को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी. इस कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जिन किसानों के नाम चुने जाएंगे, उन्हें विभाग की तरफ से परमिट दिया जाएगा. इसके बाद किसान भाई सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किसी भी अधिकृत डीलर से अपनी पसंद की मशीन को आधी कीमत चुकाकर आसानी से खरीद सकेंगे.

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है. इच्छुक किसान भारत सरकार के आधिकारिक DBT पोर्टल agrimachinery.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करते समय आपके पास अपना आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक खाता पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है.

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