धान की जगह दूसरी फसल उगाएं, सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़

Mera Pani Meri Virasat Yojana: बदलते मौसम और लगातार कम होते भूजल के बीच खेती में पानी बचाना अब बहुत जरूरी हो गया है. हरियाणा सरकार किसानों को धान की जगह ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनमें पानी की जरूरत कम होती है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आने वाले समय में कम पानी और कम संसाधनों में ज्यादा फसल लेने पर ध्यान देना होगा. इसके लिए किसानों को अलग-अलग फसलें उगाने और सिंचाई के नए तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है.

हरियाणा में किसानों को धान की जगह दूसरी फसल लेने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना में वैकल्पिक फसल उगाने या खेत खाली छोड़ने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद मिलती है. सरकार के मुताबिक, अब तक 1.59 लाख किसानों को इस योजना के तहत 166.34 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. किसानों ने करीब 2.34 लाख एकड़ जमीन में धान की जगह दूसरी फसल अपनाई है. सरकार का मकसद धान की ज्यादा पानी वाली खेती को कम कर भूजल पर दबाव घटाना है.

ड्रिप और स्प्रिंकलर पर 85 फीसदी तक सब्सिडी

पानी बचाने के लिए सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है. इन तकनीकों पर किसानों को 85 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. इनसे खेत में जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाया जा सकता है. इससे पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलती है और उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है.

धान-गेहूं के अलावा इन फसलों पर जोर

मुख्यमंत्री के मुताबिक, भूजल बचाने के लिए किसानों को धान और गेहूं की खेती पर ज्यादा निर्भरता कम करनी होगी. इसके लिए दलहन, तिलहन और ऐसी दूसरी फसलों की खेती को बढ़ावा देना जरूरी है, जिनमें कम पानी लगता है. उन्होंने कहा कि खेती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए टिकाऊ खेती अपनानी होगी. बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलों और खेती के तरीकों पर ध्यान देना होगा, जिनमें कम पानी और कम संसाधनों की जरूरत पड़े.



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कपास की खेती को लेकर भी सरकार की तैयारी

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आयोजित दो दिवसीय रबी कृषि मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कपास हरियाणा की प्रमुख नकदी फसल है. उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव और फसल पर बढ़ते कीटों के असर को देखते हुए कपास की नई किस्मों और बेहतर खेती की तकनीकों पर काम करना जरूरी है. किसानों की मदद के लिए कपास की खेती वाले इलाकों में 257 किसान फील्ड स्कूल लगाए गए हैं. इनके जरिए 7,000 से ज्यादा किसानों को कीटों से फसल बचाने और कम खर्च में खेती करने के तरीके बताए गए हैं.

PM-किसान से भी किसानों को आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को केंद्र और राज्य की अलग-अलग योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. PM-किसान योजना के तहत हरियाणा के किसानों को अब तक 23 किस्तों में 7,881.60 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

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